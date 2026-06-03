El exjefe de la UCO asegura que recibió órdenes para "ponerse de perfil" en el caso del hermano de Pedro Sánchez

El hermano del presidente del gobierno David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, ex líder del PSOE extremeño, en la Audiencia pacense.

El exjefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil Rafael Yuste aseguró ante los agentes que le tomaron declaración el pasado 27 de mayo que el Director Adjunto Operativo (DAO) del cuerpo ordenó "ponerse de perfil" en las causas que afectasen al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así se desprende de las actas de declaraciones de testigos ante la Guardia Civil y que se produjeron el pasado 27 de mayo en el marco de la causa que dirige el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

El juez investiga una supuesta trama, presuntamente pagada con fondos del PSOE, para desbaratar actuaciones judiciales o policiales contra el PSOE y el Gobierno, y que estaría liderada por exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez.

En el marco de estas actuaciones, la UCO tomó declaración a varios agentes de la Guardia Civil en la dirección general del cuerpo. Uno de ellos, según figura en el documento, fue el exjefe de la UCO Rafael Yuste.

En su declaración ante los agentes, el exjefe de la UCO hace referencia a una reunión en la que participó junto al jefe de Policía Judicial, Alfonso López Malo, y al entonces Director Adjunto Operativo (DAO), Manuel Llamas, y que se produjo a consecuencia de una solicitud para recabar correos electrónicos relacionados con la investigación contra David Sánchez.

En esta reunión, según el testimonio, el DAO subrayó que el oficio de solicitud efectuado por la UCO era "totalmente prospectivo y malintencionado", y que dejaba "por los suelos" la "credibilidad" tanto de la unidad como del cuerpo.

Posteriormente, en otra reunión en dependencias de la UCO, el DAO les emplazó a que no se fuese "proactivo" en los procedimientos judiciales con afectación política, bajo la indicación de que se "pusieran de perfil" en las mismas, dejando la iniciativa a la autoridad judicial.

Se pidió un organigrama de oficiales que investigaban al entorno de Sánchez

En su declaración, Yuste sostiene que el día 5 de septiembre se recibió un oficio del general jefe del Estado Mayor en el que se pedía un organigrama de la UCO en el que constasen los oficiales que tenían "relación directa con las investigaciones vinculadas al presidente del Gobierno".

En otra de las testificales tomadas el día 27, el jefe de la Policía Judicial Alfonso López Malo corroboró que entró ese oficio pidiendo información "nominativa" sobre los agentes vinculados a estas investigaciones.

Además, López Malo también declaró ante los agentes que el anterior director general del cuerpo, Leonardo Marcos, manifestó su "indignación" por conocer por terceros las operaciones de la UCO que afectaban a David Sánchez, en las que según el entonces máximo responsable del cuerpo, "se hacían presunciones falsas".