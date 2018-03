PP, PSOE y Cs rechazan una reforma para poder juzgar los crímenes del franquismo

Era lo esperado: PP, PSOE y Ciudadanos han rechazado esta tarde en el pleno del Congreso la reforma de la Ley de Amnistía de 1977, una iniciativa que habían planteado Unidos Podemos y los partidos nacionalistas y que que abría una vía para juzgar los crímenes del franquismo. No era una enmienda a la totalidad, no era una reforma integral, sino un añadido para que algunos crímenes señalados hasta por Naciones Unidas como imperdonables saliesen de las sombras, de la página pasada.

Hace más de 40 años, en plena Transición, dicha norma -que fue aprobada por la práctica totalidad de la Cámara Baja- buscaba perdonar y pasar página sobre "los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976". Sin embargo, no deberían estar protegidos en este perdón actos que puedan ser considerados crímenes según el derecho internacional, como la desaparición forzada o la tortura.

Eso es lo que ahora trataban de corregir los grupos impulsores de la proposición de ley, poniendo un párrafo extra en el artículo 9 que decía: "Las disposiciones contenidas en esta Ley no impedirán que los juzgados y tribunales investiguen, enjuicien e impongan las penas correspondientes a las personas responsables de haber cometido delito de genocidio, lesa humanidad, delitos de guerra y otras graves violaciones de derechos humanos". Pero el matiz, esencial para el movimiento memorialista que buscar "verdad, justicia y reparación", se ha quedado en el camino.

La ONU ha instado repetidamente a España a eliminar la ley del 77, porque perdona los crímenes cometidos durante los 36 años de dictadura de Francisco Franco, y le ha pedido que ratifique la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad.

En defensa de la iniciativa, la diputada de Unidos Podemos Yolanda Díaz ha denunciado que la Ley de Amnistía se convirtió en un "escudo" para no investigar los crímenes del franquismo, delitos de lesa humanidad que nunca prescriben. "Ha llegado el tiempo de la verdad, el tiempo de un país sin miedo, un país que reescriba su historia, la historia de verdad", ha proclamado, tras dolerse de la "impunidad" con la que algunos torturadores fascistas se siguen paseando por la calle (como en el caso del famoso Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño).

Díaz ha criticado que todavía exista una Fundación Francisco Franco que "ensalza" cada día al dictador y se ha dirigido directamente al PSOE para que permitiera tramitar la derogación de una "ley de amnesia" y no de amnistía.

No es lo mismo los verdugos que las víctimas, no es lo mismo los que lucharon por la libertad que quienes lucharon para derrocarla, no es lo mismo el fascismo que la democracia. Una ley para nuestras hijas e hijos. Nunca más https://t.co/taD2TmvHCX