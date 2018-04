No es raro que después de una polémica con algún famoso en redes sociales, alguno de los implicados las abandonen. Este domingo Dulceida fue foco de las críticas por compartir una fotografía de unos niños negros en Sudáfrica. Horas después, el lunes por la noche, Javier Ambrossi decidió abandonar Twitter. Pero estos dos hechos no están relacionados, a pesar de que Los Javis son muy amigos de la influencer.

Este miércoles, su pareja sentimental y artística, Javier Calvo, ha desmentido que la decisión de abandonar esta red social se haya debido a la polémica protagonizada por Dulceida. "¿Qué invento es este?", ha comentado en Twitter.

Oye, pero ¿quién ha dicho que Javier Ambrossi se ha ido por las críticas de Dulceida? ¿Qué invento es este? Desde linchamientos a guionistas por un chiste, odio e insultos por todos lados indiscriminadamente hasta mentiras como esta que estoy leyendo, por eso se ha ido. ❤️ pic.twitter.com/KMuyN2UUcI — Javier Calvo (@javviercalvo) 3 de abril de 2018

En su tuit, Calvo asegura que se ha ido por el "odio e insultos por todos lados" y pone como ejemplo, otra de las polémicas que ha rondado Twitter esta semana: la oleada de críticas a un guionista de la serie de Antena 3 Allí Abajo por un chiste que hizo sobre los andaluces.

Los Javis han mantenido su actividad normal en Instagram, donde han compartido que se encuentran en la fase de montaje de la segunda temporada de Paquita Salas, aunque sí que han hecho alguna referencia a la salida de Twitter de Ambrossi. Calvo publicaba este martes otro tuit en el que decía que su pareja le había preguntado si la gente hablaba de él en la red social.

Me pregunta Javi Ambrossi: ¿qué tal Twitter? ¿Mucha polémica? ¿Soy la nueva Marta Sánchez? Es un bebé. — Javier Calvo (@javviercalvo) 3 de abril de 2018

Por su parte, el propio Ambrossi bromeó este martes con el tema en Instagram, donde se comparó en una de sus historias con Marta Sánchez.

Ambrossi aseguraba en el comunicado de este martes, donde también agradecía el apoyo recibido por parte de sus fans, que se marchaba porque no quería formar parte de una realidad donde "constantemente se falta al respeto a los demás, se acosa, se multiplican mentiras, se exageran cosas, se generan falsos ríos de opinión".

"Me voy de esta red social. Estoy súper agradecido por el cariño y por todo lo bueno que me ha dado a mí y a mis proyectos pero no quiero seguir participando de esta falsa realidad donde constantemente se falta al respeto a los demás, se acosa, se multiplican mentiras, se exageran cosas, se generan falsos ríos de opinión y que, la verdad, muchas veces me hace sentir mal. A mí y a gente a la que quiero. Creo que estamos llegando a unos límites de radicalismo que no comparto y que rozan el peligro. Respeto profundamente la libertad de expresión pero no quiero participar de este juego. Os quiero. Nos vemos en Instagram".