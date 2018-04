La hermana del rey Juan Carlos, sobre el rifirrafe entre Sofía y Letizia: "¿Qué me va a parecer? Pues mal"

Es el vídeo más comentado de los últimos días: el del rifirrafe entre la reina Sofía y la reina Letizia tras la misa de Pascua celebrada en la catedral de Palma de Mallorca.

En él se ve cómo la reina Sofía trata de hacerse una foto con sus dos nietas y cómo Letizia se pone en medio para evitarlo. Tras un momento de tensión, Sofía desiste ante la preocupación del rey Felipe.

Una imagen que ha dado la vuelta al mundo y que ha provocado que algunos ciudadanos abuchearan a Letizia a su salida de un acto en la Organización Médica Colegial en Madrid.

También ha generado la reacción de algún miembro de la Familia Real, como la infanta Margarita de Borbón, hermana del rey emérito Juan Carlos I, que primero se excusa ante una periodista asegurando que ella estaba en Madrid y que todo ocurrió en Palma, pero luego sí se pronuncia.

"Pues qué quieres que te diga... muy mal", dice la infanta tras afirmar que alguien le había comentado el vídeo.

Quien no se ha pronunciado es la otra hermana del rey, la infanta Pilar, quien se ha limitado a decir que no tiene "ni idea" y que no ha visto el vídeo.