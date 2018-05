Ferreras asusta a Buenafuente con lo primero que le dijo en 'Late Motiv'

El director de LaSexta y presentador del programa Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, estuvo este jueves por la noche en Late Motiv, el espacio de humor que presenta Andreu Buenafuente en Movistar+.

El humorista recibió a Ferreras con un abrazo y, tras agradecerle su presencia en el programa, se llevó un buen susto.

Porque lo primero que dijo el periodista al sentarse fue algo que Buenafuente no se esperaba: "Eres mi padre".

"¿Soy tu padre?", contestó sorprendido el humorista. "Padre fundador de LaSexta digo. También estabas allí", respondió Ferreras.

"Ah, bueno, joder qué susto me has dado", bromeó Buenafuente, que agregó: "No te hagas el joven, ¿eh? No te hagas el joven".

Puedes ver el momento en este vídeo a partir del minuto 0:30.

Después, Ferreras tuvo oportunidad de encontrarse con su alter ego, el Ferreras que da vida el humorista e imitador Raúl Pérez.

Según explicó the real Ferreras, a sus hijos les encanta la imitación y se cachondean con ello.