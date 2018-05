Rivera evaluará su apoyo a la legislatura tras la sentencia de la Gürtel e Iglesias pide al PSOE una moción de censura

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado este jueves que su partido evaluará lo que va a hacer el resto de la legislatura y si seguirá apoyando al Gobierno después de la sentencia del caso Gürtel, que ha colocado al Ejecutivo y al país en una situación "tan grave". El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha recordado al PSOE que cuenta con su apoyo para plantear una moción de censura.

"Hay un antes y un después" tras este fallo judicial, que "trastoca" los planes de la legislatura y, por tanto, será la Ejecutiva nacional del partido la que analice el lunes esta situación. "No es una sentencia más", ha subrayado.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha arremetido contra Rivera, al calificar de "desvergüenza absoluta" que diga hoy que va a evaluar su apoyo al Gobierno después de haber respaldado ayer los presupuestos, y ha vuelto a pedir al PSOE una moción de censura.

El secretario general de Podemos, por su parte, ha señalado que la sentencia es una prueba de que hay "un partido delincuente" a los mandos del Gobierno, lo que no se puede permitir ninguna democracia. Iglesias ha recordado a los socialistas que están dispuestos a apoyar una moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy si la presentan.

"ABSOLUTA DISPONIBILIDAD"

Ha asegurado que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "conoce perfectamente la absoluta disponibilidad" de Podemos para apoyar esa moción de censura, que cree que le corresponde presentar a los socialista porque tienen el mayor número de diputados en la oposición.

Iglesias cree que si el PSOE estaba dispuesto a presentar una moción de censura contra Cristina Cifuentes en Madrid, "no se explicaría" que no estén dispuestos a presentarla en el Congreso contra Rajoy, donde podría salir con el apoyo de los independentistas. "Me consta que los partidos catalanes estarían dispuestos a facilitar un gobierno progresista en España", ha dicho.

Ante la posibilidad de que sea Unidos Podemos quien presente una moción de censura, Iglesias ha dicho que lo evaluaran, pero lo ha dado en principio por descartado al recordar que ya presentaron una moción por dignidad contra Rajoy, y ahora le corresponde al PSOE tomar esa iniciativa por tener más diputados.