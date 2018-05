Un periodista de 'The Guardian' borra un tuit sobre Sergio Ramos y el islam

Kareem Shaheen, periodista de The Guardian en Oriente Medio y Turquía, está recibiendo duras críticas en Twitter por un mensaje publicado anoche tras la acción en la que Mohamed Salah, delantero del Liverpool, se lesionó en una acción polémica con Sergio Ramos, defensa del Real Madrid, durante la final de la Champions League.

Una jugada que para muchos marcó el partido. Y que generó numerosos comentarios en las redes sociales. Entre ellos, el del propio Shaheen, que se despachó con esta broma sobre Ramos:

"Sergio Ramos ha superado oficialmente a Ricardo Corazón de León como enemigo del islam".

Un mensaje que posteriormente borró, no sin antes escribir que no podía creer cómo tenía que explicar que "esto es una broma" y que su comparación era "absurda". "Twitter es realmente un caso de estudio sobre el declive de la civilización".

Una chanza que no ha gustado a muchos, entre ellos al veterano periodista español Ramón Lobo, que ha tildado de "peligrosa" esta broma:

This is a dangerous joke https://t.co/8tYvh20LMB

No entiendo la broma. Y no me creo, q no sepa calibrar la dimensión de lo q ha escrito. Irresponsable

Es un tuit muy peligroso https://t.co/qR7i6cUUi1