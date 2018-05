El bulo con una actriz porno que se ha colado en muchas cuentas de Twitter

"Esta chica es Montaña García y es vecina de Cáceres. Acaba de ganar las Olimpiadas de Física y Química 2018, pero como no es futbolista y no se dedica a los realities no verás la noticia en ningún medio de comunicación". Este mensaje se ha colado este lunes 28 de mayo en las cuentas de Twitter de mucha gente que le ha dado difusión con la mejor de las intenciones. A pesar de querer poner en valor el logro de la joven, cayeron en una trampa. La chica de la foto, en realidad, es una actriz porno.

Una de las personas engañada es la escritora y periodista Marta Robles, que retuiteaba el mensaje de Peryim (@jpergim), y más tarde rectificaba ante la avalancha de comentarios que indicaban que la chica es Mia Khalifa, una conocida actriz porno.

"¡OJO! Me dice que este tuit es una broma y la chica es una actriz porno. ¡Puro fake!¡Lo siento mucho!", ha escrito Marta Robles citando su propio retuit.

Incluso la conocida cuenta de Maldito Bulo, que se dedica a desmentir este tipo de noticias, tuvo que pronunciarse al respecto ante la repercusión del tuit:

"A ver 😂No. Esta chica no es Montaña García, ni ha ganado unas olimpiadas de química. Es Mia Khalifa, una actriz porno. Es una broma que se está viralizando como real...".

El mensaje original tiene casi 14.000 retuits y más de 21.000 Me gusta. El autor del tuit, tal y como confirma Verne, es Jorge P., un chico de Cáceres de 35 años cuya única intención era gastar una broma a sus seguidores.