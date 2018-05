Muchos medios han publicado durante las últimas horas que Dua Lipa y Marco Asensio podrían haber comenzado una relación en la celebración de la decimotercera Champions que el Real Madrid ganó el sábado en Kiev (Ucrania). El Periódico de Cataluña se ha hecho eco de esas informaciones y ha recibido la sorprendente respuesta de la propia Dua Lipa.

La cantante británica, protagonista del show inaugural de la UEFA Champions League, no ha tenido en empacho en replicar a la información del periódico catalán con un clarísimo mensaje en inglés: "Nunca he estado con Marco Asensio y es muy poco probable que lo esté, puesto que mi agente, fan de Liverpool, nunca me lo perdonaría".

I haven't even met Marco Asensio and it is highly unlikely I ever will as my Liverpool supporting manager would never forgive me https://t.co/eajwTsm6pe