15+1 cosas que no sabías de Isabel Celaá, nueva ministra de Educación

Isabel Celaá es la elegida por Pedro Sánchez para sustituir a Íñigo Méndez de Vigo al frente de la cartera de Educación. El cargo no le será del todo desconocido puesto que ya ha sido consejera de esta materia en el País Vasco. ¿Sabías estos datos sobre ella?

1.- Nació en Bilbao en 1949.

2.- Está casada y es madre de dos hijas.

3.- Es catedrática de Lengua y Literatura Inglesa y Licenciada en Derecho, Filosofía y Filología Inglesa.

4.- Tiene acreditado el nivel C1 de euskera mediante el título EGA.

5.- Vivió en Belfast y Dublín, por lo que está vinculada a la cultura irlandesa.

6.- Es parlamentaria vasca desde 1988.

7.- Tiene tres décadas de experiencia educativa: comenzó sus responsabilidades institucionales en esta materia en 1987. Fue entonces cuando comenzó a trabajar para los Departamentos de Educación del Gobierno vasco que entonces dirigía el PSE, como jefa de gabinete del consejero socialista José Ramón Recalde, hasta 1991.

8.- En 1991 viceconsejera de Educación, con Fernando Buesa como consejero, en el Gobierno de coalición entre el PNV y el PSE-EE, hasta 1995. Bajo esta dirección se negoció el pacto político entre nacionalistas y no nacionalistas para el acuerdo escolar, que supuso la regularización de las ikastolas, y la Ley de la Escuela Pública Vasca.

9.- Sus peores momentos en la política fueron los atentados contra su dos jefes: a Recalde, ETA le pegó un tiro en la cara pero sobrevivió; Buesa murió asesinado por un coche bomba en el año 2000.

10.- De 1995 a 1998, dirigió el gabinete de Ramón Jáuregui (PSE-EE) en Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social.

11.- Al dejar los socialistas el Gobierno vasco en 1998, se centró en el Parlamento Vasco, donde ha sido portavoz del grupo de los socialistas en Educación, Cultura y Medios de Comunicación, secretaria Primera de la Mesa (2004-2005) y vicepresidenta primera (2008-2009).

12.- En 2009, con el gabinete socialista de Patxi López, volvió al ejecutivo vasco, como consejera de Educación, Universidades e Investigación, y allí formó un equipo con varios independientes.

13.- En su etapa al frente de la cartera de Educación en Euskadi, impulsó la reforma de la Educación Pública Vasca, apostando por el trilingüismo y la incorporación de nuevas tecnologías en centros escolares, mediante el programa Eskola 2.0.

14.- Abandonó el cargo y siguió como parlamentaria tras las elecciones autonómicas celebradas en octubre de 2012. Finalmente, dejó el Parlamento Vasco y la primera línea pública en 2016, pero no la política.

15.- Fue elegida presidenta de la Comisión de Ética y Garantías del PSOE en el congreso federal que en julio de 2014 ratificó a Pedro Sánchez como secretario general, en sustitución de Alfredo Pérez Rubalcaba. Repitió como presidenta de la Comisión de Ética y Garantías del PSOE en el congreso celebrado en junio del año pasado.

16.- Ha publicado ensayos en inglés sobre poesía y novela como In the shell of our own loneliness.