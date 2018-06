Estos son las ministras y ministros del Gobierno de Pedro Sánchez

El nuevo Gobierno de Pedro ya tiene forma. Casi una semana después de acceder a la Moncloa vía moción de censura, el líder socialista tiene ya listo todos los nombres y apellidos de las carteras ministeriales.

¿Quién es quién en el nuevo Ejecutivo? Hay de todos los perfiles profesionales pero, sobre todo, hay muchas mujeres muy preparadas. Una docente de Derecho Constitucional y otra de Derecho Administrativo, una experta en cambio climático, dos médicos, una alto cargo de la Unión Europea, una fiscal especializada en yihadismo son algunas de las profesionales que se han incorporado al Gobierno. Once mujeres que conforman un Ejecutivo con más ellas que ellos, seis.

La 'número dos' de este Gobierno es la andaluza Carmen Calvo (Cabra, Córdoba, 1957) como vicepresidenta y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.

Persona de máxima confianza de Pedro Sánchez, a quien apoyó en las primarias del PSOE hace un año, fue la encargada de negociar en nombre del hoy presidente con el anterior Gobierno para la aplicación del artículo 155 en Cataluña.

La designación de Calvo supone también un gesto de máximo nivel de Sánchez con el feminismo, al recuperar el Ministerio de Igualdad y poner como vicepresidenta a una reconocida feminista.

Carmen Calvo y Pedro Almodóvar en la exposición sobre el director manchego de la Cinemateca Francesa

Calvo es doctora en Derecho Constitucional y llegó a la política nacional de la mano de José Luis Rodríguez Zapatero, que la nombró ministra de Cultura en su primer Gobierno.

Se ha convertido en la segunda ministra de Igualdad de España, tras Bibiana Aído, después de que Sánchez haya recuperado el Ministerio que Zapatero creó en el año 2008 con competencias exclusivamente en esta materia.

La andaluza accede al cargo con retos pendientes en la lucha contra la violencia de género y en medio de las reivindicaciones feministas que han cogido fuerza tras la huelga del pasado 8 de marzo.

Veintidós años después de haber sido ministro de Obras Públicas y Transportes en el último Gobierno de Felipe González, Josep Borrell vuelve a la primera línea política, tras haber aspirado en su día a la Moncloa y haber pasado una etapa en Bruselas, donde presidió el Parlamento Europeo.

Josep Borrell Fontelles (La Pobla de Segur, Lleida, 1947) será el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. En los últimos meses, había recuperado presencia mediática a finales de 2017 a raíz de las manifestaciones en Barcelona en contra de la declaración unilateral de independencia.

Josep Borrell, cuando era presidente del Parlamento Europeo, prueba un gorro de aviador en el mercado de antigüedades al aire libre en la plaza "Alexander Nevsky" en Sofía, el 4 de noviembre de 2005

Borrell, ingeniero aeronáutico licenciado por la Universidad Politécnica de Madrid y doctor en Ciencias Económicas por la Complutense, fue nombrado ministro de Obras Públicas y Transportes en 1991, cartera desde la que promovió la reestructuración y modernización los ferrocarriles y Cercanías y puso en marcha el Plan Hidrológico Nacional.

Tras el paso atrás de Felipe González al frente del PSOE, Borrell le disputó la sucesión a Joaquín Almunia en unas primarias que ganó pero, un año más tarde, en 1999, tuvo que renunciar al estallar un caso de corrupción que salpicó a dos personas de su confianza.

La nueva ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño (La Coruña, 1968), era directora general de Presupuestos en la Comisión Europea, el cargo de mayor rango en la escala del funcionariado comunitario, desde hace 4 años.

Licenciada en Economía y Derecho, ocupaba el puesto de número dos del comisario alemán Günther Oettinger y llevaba 12 años desempeñando altos cargos en Bruselas. Habla castellano, inglés, francés y alemán.

El nombramiento como ministra de esta economista gallega- hija de José María Calviño, director general de RTVE con el Gobierno de Felipe González- lanza una señal europeísta a los socios del euro en un momento de incertidumbre por el rumbo que pueda tomar Italia, al tiempo que garantiza el cumplimiento de las normas de disciplina fiscal.

De hecho, una portavoz de la Comisión elogió su posible nombramiento como "una buena noticia para España y la Unión Europea".

La fiscal Dolores Delgado (Madrid, 1962) llega al Ministerio de Justicia con un amplio bagaje en la lucha contra el yihadismo, materia en la que es especialista en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, donde ha ejercido como coordinadora de terrorismo internacional y de breve portavoz.

Defensora a ultranza de la justicia universal, en la que cree "firmemente" -como confiesa en su perfil de Twitter-, se ha mostrado siempre combativa con la reforma del PP que limitó este tipo de jurisdicción.

Protagonizó la acusación contra el exmilitar argentino Adolfo Scilingo, logrando que fuera condenado en 2007 a 1.084 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, y se opuso por contra en 2013 a la entrega a Suiza del exempleado del HSBC Hervé Falciani, al considerar que había contribuido a luchar contra la crisis económica y el expolio de fondos públicos.

Uno de sus últimos logros ha sido la condena a penas de 12 y 8 años de cárcel a diez yihadistas detenidos en 2015 en la Operación Caronte y que planeaban atentar en lugares emblemáticos de Barcelona como el Parlament y secuestrar y decapitar a un "infiel".

También ha sido pionera en muchas iniciativas en la lucha antiyihadista como la de oficializar la figura del agente encubierto para interactuar en internet con posibles terroristas.

De su labor en la Fiscalía Especial Antidroga destaca su aportación como acusación en la Operación Temple, que supuso el apresamiento del segundo mayor alijo de droga del mundo.

El magistrado Fernando Grande-Marlaska (Bilbao, 1962) es el nuevo ministro del Interior. De perfil conservador y actual miembro del núcleo duro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP , fue uno de los instructores de numerosas causas contra ETA y su entorno y desde su puesto como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional potenció los servicios de atención a las víctimas del terrorismo.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto en 1985, a los tres años ya ocupaba su primer destino como juez en Santoña (Cantabria). En 1999, con sólo 37 años, se incorporó a la Audiencia Provincial de Vizcaya, donde permaneció hasta 2003 y llegó a ser presidente. Entró en la Audiencia Nacional en abril de 2004, en la que ha dirigido numerosas operaciones antiterroristas

En 2007, Grande-Marlaska accedió como titular al Juzgado Central de Instrucción número 3 y en este órgano investigó entre otros asuntos el del paradero del empresario secuestrado por los GRAPO en 1995 Publio Cordón, que ordenó reabrir.

A los cuatro meses de tomar posesión, archivó la causa en la que se investigaban las supuestas irregularidades cometidas en la contratación del Yak-42, que se estrelló el 26 de mayo de 2003 causando la muerte a 62 militares españoles que regresaban de una misión en Afganistán. Un año más tarde, la Sala de lo Penal lo obligó a reabrir el caso aunque, tras meses de instrucción, volvió a decretar su sobreseimiento.

En el otro procedimiento abierto a raíz del accidente, relativo a la falsificación de las identidades de 30 de los 62 fallecidos, Grande-Marlaska dictó la apertura de juicio oral y, finalmente, tres médicos militares fueron juzgados y condenados aunque las penas no llegaron a ejecutarse por ser indultados.

Tras dar a conocer públicamente su homosexualidad, Grande-Marlaska ha intervenido en actos y campañas públicas en defensa de los derechos de gays y lesbianas.

La persona más importante de su vida... Su madre, que murió hace dos años. "En verano, con 12 o 13 años, cuando me iba a un campamento o cuando me fui a Irlanda, me asustaba que al volver mi madre hubiera muerto", contó en esta entrevista

El nuevo ministro de Fomento, José Luis Ábalos (Torrent, Valencia, 1969) comenzó en política en los 80 como jefe del Gabinete del delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana donde ha sido conseller de Trabajo.

Profesor de EGB y afiliado al PSOE desde 1981, ha desempeñado varios cargos en la federación valenciana, entre ellos, el de secretario general de la provincia de Valencia, puesto desde el que en septiembre de 2016 expresó su "total apoyo" al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y reclamó que fuera la militancia la que decidiera el futuro del partido, tras la dimisión de 17 miembros de la Ejecutiva Federal entonces críticos con la gestión del líder socialista.

Fue el encargado de defender la abstención del grupo socialista en la moción de censura de Unidos Podemos. Tras un año como secretario de Organización del PSOE, Ábalos ha logrado tejer una buena relación con muchos de los barones que se enfrentaron a Sánchez en las primarias.

La experta en medioambiente Teresa Ribera (Madrid, 1969) accede al cargo de ministra para la Transición Ecológica tras una dilatada experiencia medioambiental a su espalda, especialmente en el campo de la lucha contra el cambio climático.

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y diplomada en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Constitucionales, pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.

Ribera en 2008 durante un Consejo Informal de Ministros de Medio Ambiente Europeo en el parque Saint-Cloud, cerca de París

Su ingreso en política vino motivado por su convencimiento de que la administración de lo público "es la mejor forma de ayudar a crear una sociedad mejor" y en ese sentido se responsabilizó de diferentes cargos en los Ministerios de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente entre 1996 y 2004.

Se incorporó a la labor de gobierno propiamente dicha en calidad de secretaria de Estado de Cambio Climático entre 2008 y 2011 durante el segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Ejecutivo.

Hasta su nombramiento, Ribera era directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI) con sede en París desde junio de 2014 y es una gran conocedora de las negociaciones internacionales en materia de cambio climático y medio ambiente

El ingeniero Pedro Duque (Madrid, 1963) será ministro de Ciencia, Innovación y Universidades. Ingeniero Aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid (Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos) y Académico Correspondiente de la Real Academia de Ingeniería de España (RAING) desde 1999.

Duque es el primer y único español que ha viajado al espacio por el momento. Ingresó a finales de 1986 en la Agencia Espacial Europea (ESA), en Alemania, y en 1992 fue seleccionado para formar parte de su Cuerpo de Astronautas

Tres años después, fue seleccionado como Astronauta Científico de reserva para la misión de Vida y Microgravedad del Spacelab (LMS), que voló en los meses de junio y julio de 1996 en el Transbordador de la NASA STS-78. En esta misión, Duque fue responsable de más de la mitad de los experimentos realizados.

Pedro Duque está siendo transportado desde la cápsula espacial rusa "Soyuz TMA-2" después de aterrizar no muy lejos de la ciudad kazaja de Arkalyk (unos 300 km de la capital kazaja de Astaná) el 28 de octubre de 2003

En 1996, pasó a formar parte de la Clase de Especialistas de Misión, en el Centro Espacial Johnson de la NASA, en Houston. Dos años más tarde se puso el traje de astronauta para su primer viaje espacial que duró nueve días a bordo del mítico transbordador espacial Discovery.

En 2003 repitió la experiencia, esta vez a bordo de la nave rusa Soyuz, para participar en una misión de diez días en la Estación Espacial Internacional (ISS). En la actualidad, trabaja como responsable de control y revisión de proyectos futuros de la Agencia Espacial Europea.

La diputada del PSC Meritxell Batet (Barcelona, 1973) dirigirá un el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Vinculada a Sánchez desde su anterior mandato como secretario general del PSOE, tendrá un papel protagonista en la búsqueda de una solución para la crisis catalana.

Batet es profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra y ha sido diputada por Barcelona y por Madrid. Fue una de las encargadas de negociar el fallido Gobierno con Ciudadanos en la pasada legislatura.

Tras la abrupta marcha de Pedro Sánchez de la Secretaría General del PSOE, fue una de los 15 diputados socialistas que votaron en contra de la investidura del candidato del PP, Mariano Rajoy, pese a la decisión adoptada por el Comité Federal. Por ello, en noviembre de 2016, el grupo le abrió un procedimiento y perdió su puesto en la dirección del grupo socialista en el Congreso.

Cuando Sánchez regresó a la Secretaría General del PSOE en mayo de 2017, tras ganarle las primarias a Susana Díaz, Batet regresó a la dirección del grupo socialista.

La portavoz del PSOE en el Congreso y exmagistrada del Tribunal Supremo, Margarita Robles (León, 1956), ocupa la cartera de Defensa.

Persona de confianza de Sánchez, del que fue número dos por Madrid en las últimas elecciones generales, tiene una amplia experiencia en tareas de Gobierno. Fue secretaria de Estado de Interior (1996-1998) y de Justicia (1993-1994), así como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) (2008 a 2013).

Como secretaria de Estado de Interior, Robles impulsó la investigación del secuestro y asesinato de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, retiró los fondos de los GAL para la llamada 'guerra sucia contra ETA' y ordenó la busca y captura de Luis Roldán.

Aunque no es militante del PSOE por su condición de jueza, apoyó públicamente la campaña de Sánchez a la Secretaría General en las primarias de hace un año, tras ser una de las diputadas díscolas que rompieron la disciplina de grupo y votaron en contra de la investidura de Mariano Rajoy.

Ha sido portavoz del grupo socialista en el Congreso durante el último año, cargo en el que será relevada por la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra.

El periodista y escritor Màxim Huerta (Utiel, 1971) ocupará la cartera de Cultura y Deporte. Su nombramiento ha sido uno de los últimos en desvelarse y no se ha conocido hasta que lo ha hecho público Pedro Sánchez en una comparencia en Moncloa.

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad San Pablo-CEU de Valencia, ha ejercido de presentador de la edición de noche de Informativos Telecinco, para pasar a conducir la edición matinal de la cadena privada en septiembre de 2004. Ha trabajado once años en 'El programa de AR' (Telecinco), donde fue copresentador del espacio matinal.

Con su faceta de escritor, destaca 'La noche soñada', con la que obtuvo el Premio Primavera de Novela en 2014. También es autor de la obra de teatro 'Más Sofocos', junto al director Juan Luis Iborra, y la pieza de microteatro 'Me quedo muerta'.

La médico María Jesús Montero (Sevilla, 1966) se hace cargo del ministerio de Hacienda. Su último cargo ha sido ocuparse de la consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Andalucía. Es una de las personas de máxima confianza de Susana Díaz en el Gobierno autonómico.

Montero es una de las políticas más valoradas en Andalucía, con fama de rigurosa y cuyo principal objetivo durante estos años ha sido cuadrar las cuentas y el déficit de la comunidad. Además, se convirtió en uno de los principales azotes de Cristóbal Montoro reclamando más inversiones para Andalucía y defendiendo la necesidad de un nuevo modelo de financiación. Anteriormente había sido consejera de Sanidad, con Manuel Chaves como presidente.

Nacida en Burjassot (Valencia), Montón es la nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Viene de ocupar la consellería de Sanidad Universal y Salud Pública desde junio de 2015 en el gobierno valenciano socialista de Ximo Puig.

Defensora de la atención universal e impulsora de la reversión de las concesiones sanitarias para el sistema público, su estreno en el cargo fue sonado: devolvió el acceso sanitario a los inmigrantes sin papeles, compensó a los jubilados por el copago farmacéutico. Además, recientemente, revirtió la privatización de la gestión sanitaria del Hospital de La Ribera, estandarte del modelo de salud del PP.



Licenciada en medicina por la Universitat de València y máster en Estudios Interdisciplinares de Género por la Universidad Juan Carlos I, ingresó en las filas socialistas en 1992 y, hasta ahora, ha ocupado diversos cargos de responsabilidad en el PSOE.

Montón ha reiterado públicamente que su visión de esta área se fundamenta en que "la salud es un derecho y los derechos solo se pueden defender con las ayudas frente al copago, la universalidad o los tratamientos para la hepatitis C desde un sistema sanitario público".

La cacereña Magdalena Valerio (Torremocha, 1959) será la nueva ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y es funcionaria del Cuerpo de Gestión de la Seguridad Social y de la Escala de Gestión de Empleo del INEM y en sus inicios profesionales trabajó como profesora preparadora de oposiciones.

Actualmente la secretaria ejecutiva de la Seguridad Social y Pacto de Toledo de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y, hasta ahora, ejercía como secretaria general de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla-La Mancha.

Entre los retos de Valerio al frente de Trabajo se encuentran seguir reduciendo el paro, la reforma de las pensiones y qué hacer con la reforma laboral del Gobierno del PP: si derogarla, mantenerla o retocarla.

La socialista vasca Isabel Celáa (Bilbao, 1949) es la nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Portavoz del Gobierno.

Profesora de profesión, ejerció de consejera de Educación, Universidades e Investigación en el Gobierno del PSE-EE, presidido por Patxi López, desde el año 2009 al 2012. Impulsó la reforma de la Educación Pública Vasca, apostando por el trilingüismo y la incorporación de nuevas tecnologías en centros escolares, mediante el programa Eskola 2.0.

Su último puesto fue el de presidenta de la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior del Parlamento Vasco, así como vocal en la Comisión de Educación y en la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Participación Ciudadana, de 2013 a 2016.

La nueva ministra de Educación es catedrática de Lengua y Literatura Inglesa y Licenciada en Derecho, Filosofía y Filología Inglesa.

Su Twitter... @CelaaIsabel

Un libro... Ha publicado ensayos en inglés sobre poesía y novela como In the shell of our own loneliness.

Un idioma... El euskera, del que tiene el nivel C1

Tres ciudades... Bilbao, donde nació y vive, y Belfast y Dublín, donde también ha vivido