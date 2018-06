Las críticas no han tardado en llegar. Tras conocerse que Pedro Sánchez había elegido al periodista y escritor Màxim Huerta como ministro de Cultura y Deporte, muchos han puesto en duda su capacidad como gestor de la segunda parte de la cartera. Incluso hubo quienes rescataron un tuit publicado en 2010 en el que reconocía no hacer ejercicio físico.

Menos deporte creo que hago de todo — màximhuerta (@maximhuerta) 22 de abril de 2010

El periodista ha querido responder a esas críticas y nada más tomar posesión de su cargo en el Palacio de la Zarzuela, ha acudido a Twitter para poner de manifiesto su compromiso con esa parte de la gestión. "Sabéis que no lo practico y no solía seguirlo, pero pienso mimarlo y amarlo", comienza diciendo en un tuit, que en media hora ha conseguido más de 1.000 retuits y más de 2.500 Me gusta.

El ya ministro también ha querido dejar claro qué piensa sobre esta actividad y lo ha hecho con estas palabras: "El deporte también es educación y cultura. El deporte es respeto, superación, humildad, perseverancia... Todo eso pienso ejercitarlo con tesón y esfuerzo".

Sabéis que no lo practico y no solía seguirlo, pero pienso mimarlo y amarlo. El #deporte también es educación y #cultura. El deporte es respeto, superación, humildad, perseverancia... Todo eso pienso ejercitarlo con tesón y esfuerzo. Gracias a todos por los mensajes. Empezamos. — màximhuerta (@maximhuerta) 7 de junio de 2018

Este miércoles no sólo le llovieron críticas, también hubo muchos que salieron en su defensa. El usuario de Twitter @Sr_Dios le mostró su apoyo con este acertado y aplaudido mensaje.

Maxim Huerta no sabe nada de deporte, no como Íñigo Méndez de Vigo e Ignacio Wert que son campeones de CrossFit — Dios (@Sr_Dios) 6 de junio de 2018