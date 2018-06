Su cita de 'First Dates', mayor que su padre, pierde la cabeza al ver el "espectacular físico" de la joven

Soraya, una mamá madrileña de 28 años, buscaba en First Dates a un hombre mayor. "Llevo diez años independizada, tengo una hija y un chaval de 30 años no está en las expectativas que yo tengo", argumentó la chica, quien se describió a sí misma como "súperentregada en el amor y súperempalagosa, aunque tenga esta voz y esta cara de borde".

A Soraya le esperaba en la mesa José Luis, un hombre de 52 años que cuando vio a Soraya ni se lo creía: "Estoy encantadísimo", afirmó, ante el "espectacular" físico de la joven Soraya.

"Yo no me esperaba una mujer como la que me habéis encontrado. Sois geniales y como mujer físicamente es espectacular", exclamó el cocinero profesional, incrédulo.

La primera impresión de Soraya, por contra, no fue tan positiva. Y eso terminaría pasando factura: "Me gustan más pijitos, le falta un toque", reconoció.

El caso es que la profesión de chef de José Luis sirvió para romper el hielo de la conversación. Ella odiaba cocinar, "aunque sé hacerlo porque tengo una niña de cinco años", explicó Soraya.

Tras la charla gastronómica, llegaron los piropos... y el 'hachazo' del siglo:

- José Luis. Tienes unos ojazos que ese color no lo he visto en mi vida. - Soraya. Lo de los ojos me lo dicen. - José Luis. ¿Cuántos años tienes? - Soraya. Tengo 28 años. - José Luis. Yo 52. - Soraya. Pues te conservas muy bien. Eres más mayor que mi padre... es muy joven, me tuvo con 21.

El palo se oyó en Patagonia. El caso es que, como estaba cantado, la cita no terminó de la mejor manera posible:

