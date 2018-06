Canadá legaliza el uso recreativo de la marihuana

El Parlamento de Canadá ha aprobado esta madrugada el uso recreativo de la marihuana, con lo que se convierte en el segundo país del mundo en adoptar esa medida después de Uruguay, que lo hizo en 2013, informaron hoy medios locales.

El proyecto de ley ha sido aprobado en el Senado por 52 votos a favor y 29 en contra, con dos abstenciones, y se prevé que el mercado legal de cannabis esté listo en un periodo de entre ocho y doce semanas, a mediados de septiembre.

La legalización para uso lúdico de la marihuana era una promesa electoral del primer ministro, Justin Trudeau, y llega después de siete meses de intenso debate parlamentario.

"Ha sido demasiado fácil para nuestros hijos obtener marihuana, y para que los delincuentes logren beneficios. Hoy, cambiamos eso. Nuestro plan para legalizar y regular la marihuana acaba de pasar el Senado", ha escrito Trudeau en su cuenta de Twitter.

It's been too easy for our kids to get marijuana - and for criminals to reap the profits. Today, we change that. Our plan to legalize & regulate marijuana just passed the Senate. #PromiseKept