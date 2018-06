Indignación con De la Morena por estas preguntas a la campeona del mundo de boxeo

El periodista deportivo José Ramón de la Morena ha sido objeto de críticas por su entrevista a Joana Pastrana, reciente campeona del mundo de boxeo.

En un momento de la entrevista, De la Morena preguntó:

"El cinturón pesa tela... campeona del mundo. ¡Felicidades! Pesa... y bueno, como lleva los dos espejitos estos te sirve para maquillarte. Esto lo pones encima de la mesilla y te das un retoquito antes de...".

"Yo soy de poco maquillarme", respondió ella.

Pero ahí no queda la cosa, también le preguntó por su vida privada. "¿Novio no tenemos, no?", preguntó De la Morena.

"Sí, tenemos una. Una novia", respondió Pastrana.

Ese corte de audio ha circulado por redes como la pólvora y muchos han mostrado su indignación por estas preguntas a la deportista española.

El viernes Joana Pastrana se proclamó campeona del mundo de boxeo. Ayer le hicieron esta entrevista:



- "¿El título sirve para maquillarte?"



- "Yo no me maquillo".



- "¿Y novio no tienes todavía?"



- "Tengo novia". pic.twitter.com/pbLfwfVPPj — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) 27 de junio de 2018