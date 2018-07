Sánchez evita comprometerse a elevar el gasto militar tras la carta de Trump

La respuesta, por ahora, es no. El presidente de EEUU, Donald Trump, envió en junio pasado cartas a algunos de sus aliados de la OTAN -España entre ellos- en las que se quejaba de que no contribuyen lo suficiente a la Alianza Atlántica, según ha publicado The New York Times. Hoy, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado comprometerse con ese incremento de presupuesto que exige Washington, hasta llegar a un 2 % del PIB nacional en defensa de aquí a 2024.

Ante el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, de visita en La Moncloa, el socialista ha dicho que la contribución de un país a la seguridad global no puede medirse únicamente por un porcentaje de gasto, sino que hay también otros parámetros. El político noruego está precisamente de gira por los países de la Alianza Atlántica ante la cumbre de la Alianza que se celebrará en Bruselas la próxima semana y en la que el asunto del dinero es clave. Ya el pasado abril, en su primer viaje a Europa, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, llamó al orden a sus aliados del Viejo Continente por la merca de fondos. "En los pasados meses ha habido progresos, pero hay que ir más allá", dijo.

Al término de la entrevista en Madrid, el presidente del Gobierno español trasladó a Stoltenberg que la OTAN es parte de la seguridad colectiva y que España "se ha mostrado como un aliado firme y comprometido con la seguridad euroatlántica", informó el Ejecutivo español en un comunicado. Igualmente, le recordó que la contribución de un país a la seguridad global también consiste en la disponibilidad de capacidades militares y la voluntad de utilizarlas en favor de la paz y seguridad internacionales.

La OTAN es la piedra angular de nuestra defensa colectiva. Hoy he recibido en La Moncloa a su Secretario General, @jensstoltenberg. Le he transmitido nuestra apuesta por una Alianza cercana y racional, que proteja a los ciudadanos también de amenazas como el terrorismo. pic.twitter.com/6OmkIYZjWs — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 3 de julio de 2018

Contribuir no es sólo cuestión de euros

El comunicado remitido por el Gobierno español destaca que España ha desplegado 1.161 efectivos en misiones de la OTAN, 616 con la ONU y 757 con la Unión Europea. Señala, además, que España forma parte de la Coalición contra el grupo terrorista Estado Islámico (EI), donde 581 españoles colaboran en la formación del ejército iraquí. De hecho, fuentes gubernamentales citadas por Europa Press han subrayado que la Alianza concede mucha importancia a esta misión de entrenamiento, así como al despliegue de misiles Patriot en la frontera con Turquía.

No hay mención explícita alguna en el comunicado a la carta de Trump, cuya recepción confirmaron a la Agencia Efe fuentes del Ejecutivo español, y en la que el presidente de Estados Unidos aseguraba que después de más de un año de quejas en público y en privado para presionar a los países de la OTAN a que aporten ese 2% de su producto interior bruto a la defensa común, aún no se han acordado las medias que le contenten.

La reflexión de Sánchez ante Stoltenberg respecto al compromiso del 2% de gasto coincide con la que trasladó también el anterior presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la cumbre de la OTAN del año pasado y en la que abogó por medir el esfuerzo no sólo por el gasto en defensa, sino con otras variables como la presencia en misiones militares internacionales.

También el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, hizo referencia a este asunto al término de un acto en Madrid en el que estuvo acompañado por el exprimer ministro francés Manuel Valls. Borrell aseguró que España participa en todas las misiones de la OTAN "a través de todas las fuerzas: aire, tierra, mar y fuerzas especiales" y, aunque reconoció que el país no destina el gasto acordado, subrayó que se utiliza "muy bien". Según el ministro, sólo cinco países, además de Estados Unidos, están cumpliendo el porcentaje de gasto del dos por ciento, un apartado en el que él ha reconocido que España "está manifiestamente por debajo".

Según se supo el pasado diciembre, el Ejecutivo español se comprometió con la OTAN a incrementar en más de un 80% su actual gasto militar en los próximos siete años, hasta rondar los 18.000 millones de euros, según constaba en una carta que mandó a Stoltenberg. En ella marcaba su hoja de ruta para cumplir el mandato de la cumbre de Gales (2014), que consagró el objetivo del 2% del PIB para gasto militar en 2024. El incremento prometido por el Gobierno, con ser enorme, no llega a ese 2%, sino que se quedaría en torno al 1,5 o 1,6%.

"Cordial y constructiva"

Al margen de la polémica suscitada por Trump, la reunión de Sánchez con el secretario general de la OTAN fue "cordial y constructiva" y en ella se repasaron los asuntos de la cumbre del 11 y 12 de julio en Bruselas, señala el comunicado.

Thanks @sanchezcastejon for a good meeting to prep #NATOsummit, incl on fighting terrorism,helping partners in the south & fair burden-sharing. Spain makes major contributions to #NATO: Baltic air policing, helping protect Turkey vs missile threats,training Afghan & Iraqi forces. pic.twitter.com/KyAqVVgeKI — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 3 de julio de 2018

El presidente del Gobierno español reafirmó el compromiso de su país con la paz, el desarrollo y la seguridad mundiales y su apuesta por una Alianza cercana y racional que proteja a los ciudadanos también de amenazas como el terrorismo.

Stoltenberg destacó que España es un "aliado valioso y fiable", que contribuye a muchas misiones y operaciones de la Alianza Atlántica, desde Lituania, a Turquía, Irak o Afganistán. Además, subrayó que la OTAN se encuentra en un momento de adaptación a nuevas realidades en el que es necesario encontrar un reparto de cargas justo para los socios que permita hacer frente a los nuevos retos.

Una docena de cartas

Según el New York Times, con motivo de la cumbre de la OTAN Trump ha enviado una docena de cartas a distintos mandatarios aliados, aludiendo a la "creciente frustración" de Estados Unidos con el bajo gasto en defensa de otros países, según una expresión que utiliza tanto en la carta a la canciller alemana, Angela Merkel, como al primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

En la carta enviada a Sánchez, Trump dice que fue un honor recibir en la Casa Blanca al Rey Felipe VI y a la Reina Letizia. Según fuentes de Moncloa, la misiva -adelantada por El País- es una carta privada, un documento de trabajo de presidente a presidente, y se responderá por esa misma vía.

