Pompeo se estrena en la OTAN ante la tensión con Rusia y el debate del pacto iraní

El nuevo secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, se estrenó hoy en el cargo en la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN, donde los aliados sellaron su "unidad" ante las acciones "desestabilizadoras" de Rusia y trataron el debate sobre la continuidad del acuerdo nuclear iraní.

El hasta ahora director de la CIA viajó a Bruselas inmediatamente después de ser confirmado para su nuevo puesto en el Senado, una presencia con la que quiso reafirmar la importancia de la Alianza para la Administración del presidente de EEUU, Donald Trump.

También aprovechó la ocasión para recordar a los socios europeos que deben lograr el objetivo acordado de invertir un 2 % de su PIB en defensa de aquí a 2024, y confió en que los países tengan un plan en la cumbre de la Alianza de julio para alcanzar esa meta.

"En los pasados meses ha habido progresos. El presidente Trump ha hecho de esto una prioridad, muchos aliados de la OTAN también, pero el objetivo sigue siendo claro; esta es la expectativa no solo para Alemania sino para todos los aliados que han firmado este acuerdo", señaló.

Además, atribuyó a la presión del mandatario estadounidense los resultados de la cumbre de hoy entre las dos Coreas, donde ambas cerraron un acuerdo para "la completa desnuclearización" de la península y poner fin al estado de guerra.

Tras un encuentro bilateral con Pompeo, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, calificó la reunión de "muy buena y útil" y precisó que abordaron la preparación de la cumbre de jefes de Estado y Gobierno de julio, las relaciones con Rusia, la disuasión y la defensa, así como el "fortalecimiento" de la presencia de la Alianza en Irak con una nueva misión de formación.

Además de entrevistarse con Stoltenberg, Pompeo se reunió de forma bilateral con los ministros de Exteriores turco, Mevlüt Cavusoglu, e italiano, Angelino Alfano.

Durante la cita, el secretario general de la organización lanzó un mensaje de "unidad" ante las acciones "desestabilizadoras" de Rusia y explicó que los aliados están de acuerdo con una política centrada en "disuasión" y "defensa", combinada con el diálogo con Moscú, que busque reforzar la protección contra las amenazas híbridas.

"Vemos más intentos de intimidar y desestabilizar, incluyendo ciberataques, esfuerzos de socavar nuestras instituciones democráticas, desinformación y propaganda. E incluso el uso de armas químicas en Salisbury (Inglaterra). Tenemos que continuar mostrando solidaridad y resolución", afirmó.

Today #NATO foreign ministers met for the very last time in our home for the past 50 years. Here you can see photos from the first meeting in 1967, and our last meeting today. My last speech to the North Atlantic Council: https://t.co/d3LLvZmOUn pic.twitter.com/0EDMi9eR7t