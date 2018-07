Un fotógrafo es agredido en Barcelona por un policía de paisano al grito de "¡Viva Franco!"

El fotoperiodista Jordi Borràs fue atacado hacia las ocho de la tarde de este lunes por un hombre, mientras paseaba por la calle de Capellans de Barcelona. El informador, muy conocido en Cataluña por su trabajo sobre la extrema derecha y que ha sido amenazado en diversas ocasiones por colectivos ultras, vio cómo un hombre de unos 40 años se abalanzaba sobre él al grito de "Viva España" y "Viva Franco", según ha informado el diario en el que ahora trabaja Borràs, el digital El Món. Hoy se ha sabido que su agresor es, en realidad, un policía nacional que trabaja en labores burocráticas en la comisaría de la Verneda, según ha confirmado el propio cuerpo a varios medios locales.

Según el relato de los hechos que se puede leer en El Món, después de los primeros golpes, un hombre intentó reducir al agresor, que al parecer llevaba una navaja, y este se identificó como policía con una placa de agente, tras lo que huyó. La placa era auténtica. Una vez que recibió atención médica, a Jordi Borràs se le diagnosticaron la nariz rota y policontusiones a causa del ataque.

Por su parte, el agente dio una versión distinta de los hechos, asegurando que fue insultado y agredido por Borràs, y por eso ha presentado también una denuncia en la que la adjuntado un parte de lesiones. En su relato, es el fotoperiodista quien le reconoce, le grita "¡Puta policía!" y "¡Puta España!", y le ataca, enzarzándose ambos en una pelea.

La Policía Nacional, desde el departamento de Asuntos internos, ha abierto un expediente informativo al policía, que se mantendrá abierto a la espera de la resolución judicial. Por ahora, el supuesto agresor no ha sido apartado de sus tareas laborales. En el caso de ser condenado, entonces se tomarían medidas disciplinarias contra él, como dice el protocolo.

La agresión a Jordi Borràs ha provocado una oleada de reacciones en apoyo al fotoperiodista catalán. Varios sectores, desde la política hasta compañeros de profesión, han mostrado su condena ante los hechos ocurridos este lunes en el centro de Barcelona.

Figuras como el presidente de la Generalitat, Quim Torra, o su antecesor en el cargo, Carles Puigdemont, han mostrado su apoyo y solidaridad con el periodista a través de mensajes en Twitter, en los que condenan la agresión y reclaman que se depuren responsabilidades.

Estimat Jordi, tot el meu suport i afecte. El feixisme espanyol no frenarà la llibertat d'expressió i d'informació. Gràcies @jordiborras per la teva lluita per la llibertat. https://t.co/5MBlvMmzM8