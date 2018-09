La reflexión de una 'youtuber' sobre la importancia de vigilar a los niños en internet

Internet puede ser una herramienta muy peligrosa en las manos de un niño. Las cada vez más recurrentes noticias sobre menores que sufren algún tipo de acoso en la red, y que terminan de forma más o menos trágica, son una muestra de ello.

Una youtuber, llamada Isa y que se describe como una coleccionista de muñecas, ha detectado la cantidad de información que los niños dejan al descubierto en sus redes sociales con el objetivo de ganar amigos y seguidores.

Y ha usado su experiencia personal para alertar del peligro de no vigilar el uso que los menores hacen de internet en un hilo de Twitter, que se ha hecho viral este fin de semana.

La historia empieza cuando un niño de unos diez u 11 años le dejó un comentario en su cuenta llamándola "tonta". A la youtuber le picó la curiosidad e indagó sobre el niño en cuestión.

Un niño acaba de dejarme un "Eres tonta" en mi canal, hasta ahí todo correcto, últimamente no paran de hacerlo y sus insultos infantiles me dan mucha penita (de hecho podría hacer un vídeo de comentarios "haters"). Pero me ha llamado la atención este niño en concreto, sigo