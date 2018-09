Apple ha pagado este año a Irlanda los 14.300 millones de euros que debía en relación a las supuestas ventajas fiscales que le ofreció Dublín a la compañía y que la Comisión Europea (CE) declaró ilícitas en 2016, según confirmó este martes el Ministerio de Finanzas irlandés.

La firma estadounidense ingresó entre el segundo y el tercer trimestre de este año los 13.100 millones de euros que según la CE se ahorró por esas ayudas, más 1.200 millones de euros de intereses, informó en un comunicado el ministro de Finanzas irlandés, Paschal Donohoe.

Today Irish Minister of Finance @Paschald confirmed the full recovery of €14 bn of illegal aid to Apple (unpaid taxes). Good. So we can close the Court action on recovery.