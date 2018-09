La alusión de Aznar a los hijos prematuros de Pablo Iglesias que indigna en redes

El expresidente Aznar se ha enfrentado a todos en su comparecencia en el Congreso en la Comisión de Investigación sobre la supuesta financiación irregular del PP.

Aznar ha tenido encontronazos con Rafael Simancas (PSOE), Gabriel Rufián (ERC) y Pablo Iglesias (Podemos) y todos se han acordado de la boda de su hija Ana Aznar, por la que desfilaron muchos de los protagonistas de los mayores escándalos de corrupción de España.

Uno de las réplicas más duras de Aznar ha sido para Iglesias, del que ha dicho que es "un peligro para la democracia".

El expresidente del Gobierno le ha recriminado que se meta en "asuntos familiares". "Mi alegría por verle es bastante relativa y mi simpatía por usted es perfectamente descriptible. Usted me parece un peligro para las libertades y la democracia en España y lo demuestra todos los días", ha afirmado.

Aznar ha afirmado que Iglesias ha pasado por unos momentos "muy difíciles", en alusión al nacimiento de sus hijos de forma prematura, y le ha deseado "todo lo mejor" en el plano familiar y que pueda "superar" esas circunstancias. Eso sí, ha añadido: "De los regalos de la boda de mi hija no voy a hacer ningún comentario. No era mi boda. Si tiene que hacer algún comentario, hágalo, pero no haga insinuaciones".

Iglesias, que también le ha deseado en lo personal "lo mejor", le ha acusado de "mentir" en sede parlamentaria

Aznar el mayor cínico de la historia hablando de libertades y democracia! Para acabar sacando la situación de los hijos de @Pablo_Iglesias_ pic.twitter.com/1OW9aLnC2R hoy ya tengo las tripas revueltas — Paloma del Palacio (@palomapalacio) 18 de septiembre de 2018

Una sentencia que ha sido muy criticada en redes.

"Usted me parece un peligro para las libertades y la democracia en España", le espeta Aznar a Pablo Iglesias cuando este le pregunta sobre regalos de boda a su hija. Luego habla de relaciones familiares y de la situación de Iglesias con sus hijos prematuros y le desea "lo mejor" — Belén Carreño (@bcarrebravo) 18 de septiembre de 2018

Pablo Iglesias pregunta a Aznar por la boda de su hija, objeto de investigación, y el expresidente le saca el estado de salud de los hijos del líder de Podemos para desearle "lo mejor". Le acababa de llamar "peligro para la democracia". Este es Aznar — Pedro Águeda (@pedroagueda) 18 de septiembre de 2018

Del "puede ud estar seguro y todas las personas que nos ven, estoy diciendo la verdad" (2003) al "España no mandó soldados a Irak" hoy. Y remata con los hijos prematuros de Iglesias cuando éste le pregunta por los regalos de la Gürtel en la boda de su hija. Aznar y sus mentiras — Olga Rodriguez (@olgarodriguezfr) 18 de septiembre de 2018

Aznar mezclando la presencia de Correa en la boda de su hija con "los problemas familiares de Pablo Iglesias de los últimos meses" pic.twitter.com/tJFpfMSpmx — Jesús Cintora (@JesusCintora) 18 de septiembre de 2018

Aznar demuestra su moral utilizando los hijos de Iglesias. Nada más señoría! — RIVERS79 (@riverss79) 18 de septiembre de 2018

.@Pablo_Iglesias_ habla de los famosos invitados a la boda de la hija de Aznar que están imputados o en la cárcel y Aznar le responde deseándole "todo lo mejor" a sus hijos recién nacidos.

Es imposible caer más bajopic.twitter.com/8Yp4vVfcH6 — María de la Ο (@MDELAO) 18 de septiembre de 2018

Aznar mencionando la difícil situación por la que ha pasado Pablo Iglesias con sus hijos ... como arma arrojadiza ... es de las cosas más deleznables que he visto hacer a un ser cuyos actos son de por sí ... despreciables.#Repugnante #CuentasAznarARV — Perra Roja De Satán (@vmm7773) 18 de septiembre de 2018

Repugnante lo de Aznar sacando a los hijos de Pablo Iglesias,Repugnante — J.A.Alvarado (@JAAlvarado1) 18 de septiembre de 2018