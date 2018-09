La reacción de Isa Pantoja al escuchar la llamada de su madre a 'Sálvame'

Isa Pantoja fue la expulsada de este martes en GH Vip, pero ese no fue el único disgusto de la noche para ella. Al llegar al plató del programa de Telecinco, se derrumbó al escuchar la llamada que su madre, Isabel Pantoja, hizo hace dos semanas a Sálvame.

La tonadillera explicó que "no acepta la vida que ha tomado su hija" y aseguró que estás más tranquila con la joven "en la casa de GH Vip que en las calles". La joven Pantoja no daba crédito al escuchar las palabras de su madre y acabó rompiendo a llorar: "Ahora entiendo por qué me han echado del programa. No me ha beneficiado", dijo.

La concursante atacó a su madre por la decisión de llamar a Sálvame y argumentó que "no era el momento para hacerme eso públicamente, sabiendo que yo estoy en un programa. Era mi concurso y no me merecía esto".

Pantoja hija también atacó a su madre de manera indirecta, al hablar de su hijo: "Tengo un hijo de cuatro años y le voy a dar todo el cariño que a mí me ha faltado".