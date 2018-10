Bullying, machismo, racismo... Todos estos términos están presentes en las críticas a GH VIP 2018 (Telecinco) y se han convertido en las razones de que los espectadores carguen contra el reality. Esas críticas no sólo están dirigidas al comportamiento inaceptable de los concursantes, sino que la audiencia ha puesto sobre la mesa también la desacertada gestión que el programa está haciendo al no castigarlo.

Esta vez, las escenas que algunos de 'los vip' han protagonizado en el programa se han vuelto en contra de la propia cadena en redes sociales. Se podría decir que Gran Hermano VIP se ha cargado la credibilidad de las campañas sociales de Telecinco.

En El debate de este domingo —presentado por Sandra Barneda— todos pudieron ver cómo algunos de los participantes de la edición se referían a otra compañera como "esquizofrénica" y "bipolar", y la única que tuvo la suficiente responsabilidad para decir que estaban hablando de un asunto médico fue Verdeliss.

Aurah preguntó a la youtuber si había percibido la "bipolaridad de [su amiga] Miriam". Verdeliss, que no salía de su asombro ante el planteamiento de Aurah, fue tajante: "Eso lo tiene que diagnosticar un profesional".

La novia de Suso (el otro gran personaje de la edición por protagonizar los momentos más reprochados del reality) no fue la única que hizo algo así. Minutos después, aunque esta vez a sus espaldas, Ángel Garó se refería a Miriam Saavedra en términos similares, haciendo uso de la palabra "esquizofrénica".

Las redes sociales no sólo han recalcado la gravedad de "jugar con las enfermedades mentales que sufren millones de personas" y lo preocupante que es "que GH VIP no haga nada al respecto", sino que han señalado cómo estas escenas afectan directamente a la cadena: Mediaset ha lanzado #NoTeHagasElLoco, una campaña 12 Meses para concienciar y acabar con el estigma de quienes sufren una enfermedad mental. Por ello, los usuarios de Twitter han señalado la incongruencia de que la cadena impulse esta iniciativa al mismo tiempo que incluye en su parrilla estas escenas y no las castiga.

Muchos usuarios han atacado duramente el comportamiento de los concursantes utilizando en el mismo mensaje el hashtag #NoTeHagasElLoco, mientras que otros han señalado directamente la contradicción. Estos son algunos de los tuits:

Oye telecinco, pa vuestra campaña #NoTeHagasElLoco usad la imagen de Ángel Garó, q el tío lo borda #SomosLaAudiencia29Opic.twitter.com/oqaB2szwTP — MIGUEL MAD (@MIGUELMAD8) 29 de octubre de 2018

En Mediaset, la causa de este mes #NoTeHagasElLoco da visibilidad a los trastornos mentales, debiera ser de otra forma y no utilizar la enfermedad como insultos en la casa, Ángel y Aurah llevan camino de saltar más líneas rojas que Suso #SomoslaAudiencia29https://t.co/5VnKr8xzqt — Ahren (@GabrielConesa) 29 de octubre de 2018

Hola @ghoficial@mediasetcom

No se han planteado ponerles en la casa un vídeo con motivo de su campaña #notehagaselloco ?

Porque allí falta educación (y más acerca del tema), y tratan de loca, esquizofrénica o bipolar con demasiada frivolidad.#DebateGHVIP7#SomosLaAudiencia28 — GHBeep (@GhBeep) 29 de octubre de 2018

Que preciosa la nueva campaña de @mediasetcom 🤔 #NoTeHagasElLoco que ya nos lo haremos nosotros cuando por ejemplo en @ghoficial le llaman a alguien bipolar, esquizofrenic@ como insulto y lo expulsamos inmediatamente 😷 #SomosLaAudiencia28 ✌ — ÁfryLuNa🐾🌛#TeamMakoke🌷🌈 (@Afry_LuNa) 28 de octubre de 2018

Miriam es la mujer más fuerte que conozco y me atrebo a decir, que tanto Aurah, Monica y Techi y Makoke les encantariam ser como ella, por eso la insultan tanto. Un aplauso a Miriam por su fuerte fortaleza. #SomosLaAudiencia28O#notehagaselloco#12meses12causas — Fumi Fumi (@FumiFum02246719) 28 de octubre de 2018

@mediasetcom@ZeppelinTV Colgar a una persona el sanbenito de esquizofrenica. Merece al menos..un toque de atención ya que estamos en campaña de #NoTeHagasElLoco ?? Lo digo porque es una enfermedad como para señalar a una persona de padecerla así a la ligera#SomosLaAudiencia28Ohttps://t.co/KPz3uBMsXn — JOZAGA (@Jozaga3760) 28 de octubre de 2018

Esto es intolerable. Este año viene Mediaset con lo de 12 meses 12 causas y su hashtag #NoTeHagasElLoco pero luego permite estas actitudes. BASTA YA, #GHEnseñadLosVídeos que sino en las galas y debates se ve lo que os da la gana. Y #SomosLaAudiencia28Ohttps://t.co/xRabFUQEqC — Désirée Sanz👭 🍏🏋️‍♀️📝🎗 (@DesireeSanz) 28 de octubre de 2018

«12 meses, 12 causas. La salud mental». Y en una semana ya le dijeron —que yo haya escuchado— retrasada, pirada, desequilibrada y bipolar. Y descentrada el propio presentador... Todo muy coherente. #SomosLaAudiencia26O#VIPdirecto#NOTEHAGASELLOCOhttps://t.co/tzv5IWOBeW — Madame de Murat (@cacoaimbeguira) 26 de octubre de 2018

El HuffPost se ha puesto en contacto con Mediaset para saber si tiene algo que decir sobre estas escenas de GH VIP. La cadena asegura que este martes el programa tratará el tema en directo.

Por su parte, la Confederación de Salud Mental (que colabora en esta campaña 12 Meses) ha explicado en Twitter que sensibilizar sobre salud mental "es un tema educativo de la sociedad, y los participantes del programa son parte de ella".