El presidente electo de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, ha confirmado este jueves su intención de trasladar la Embajada de su país en Israel de Tel Aviv a Jerusalén.

"Como se afirmó durante la campaña, pretendemos transferir la Embajada de Brasil de Tel Aviv a Jerusalén. Israel es un Estado soberano y nosotros lo respetamos", reiteró Bolsonaro este jueves en su perfil de Twitter.

Según explicó el polémico diputado ultraderechista en una rueda de prensa que ofreció posteriormente, la elección de la capital es un asunto de soberanía de un país y ningún otro tiene que inmiscuirse en esa decisión.

"Quién decide la capital es el país. Si Brasil la llevó de Río a Janeiro a Brasilia, fue Brasil. No veo problema. Tenemos todo el respeto por Israel y todo el respeto por el pueblo árabe. Aquí todo el mundo convive sin problemas", aseguró el mandatario electo, que asumirá el cargo el próximo 1 de enero. También expresó que su Ejecutivo apuesta por la vía pacífica para "resolver problemas" y que no quieren "generar problemas" que les "complique negociar con todo el mundo".

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, celebró de inmediato. "Felicito a mi amigo, el presidente brasileño entrante, Jair Bolsonaro, por su intención de trasladar la embajada a Jerusalén. Es un paso histórico, correcto y emocionante", dijo en un mensaje difundido hoy por su portavoz.

I congratulate my friend Brazilian President-Elect, Jair Bolsonaro, for his intention to move the Brazilian Embassy to Jerusalem, a historic, correct and exciting step!