Andreu Buenafuente, presentador del programa Late Motiv de Movistar+, se mostró anoche muy crítico con la Constitución aprovechando que este jueves se cumple el 40 aniversario de su aprobación.

Tras referirse a la "crisis de los 40" de la Carta Magna, Buenafuente asegura que el texto "se da cuenta de que no ha cumplido exactamente los sueños que se marcó". "Por citar algunos al azar, vamos a ver, la vivienda, el trabajo digno, mmm, está ahí ahí... El Estado aconfesional, bueno, sí, sí, pero no te puedes cagar", ironizó el humorista.

"La libertad de expresión", prosiguió Buenafuente, "ese concepto abstracto, y el más gracioso de todos: el que todos los españoles son iguales ante la ley. Eso, ¿eh? Oye, qué cachondos los padres de la Constitución. Se juntaron todos ahí, vamos a poner uno trampa, sujétame el brandy".

Buenafuente cree que "igual lo que le pasa a España es que ha tomado tanta viagra" por la crisis de los 40 "que por eso se le levanta el brazo". "No lo sé, no lo sé, nunca he tomado viagra, no lo he necesitado", bromeó.

El humorista también tuvo un momento para criticar a Podemos por su anuncio de que lucirían "un nuevo símbolo republicano sorpresa". "Parece la presentación del nuevo iPhone. ¿Qué será? Uy, qué nervios, está toda España igual, ¿eh? ¿Qué tendrá Podemos en la cabeza? ¿Cómo será el símbolo? ¿Cómo lo reconoceremos?", bromeó.

El monólogo, colgado en Twitter por la cuenta oficial del programa, ha logrado el aplauso de numerosos usuarios de esta red social:

