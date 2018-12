La razón por la que Jennifer Aniston nunca ha tenido redes sociales

Ni Twitter, ni Instagram, ni Snapchat. Jennifer Aniston no ha querido crearse una cuenta en ninguna de estas páginas y tiene una razón de peso. La actriz ha revelado el motivo de su rechazo a las redes sociales en una entrevista concedida a la edición estadounidense de la revista Elle.

29.9k Likes, 242 Comments - Elle Magazine (@elleusa) on Instagram: "Jennifer Aniston spent a decade on 'Friends' and has starred in more than 30 movies, but the role..."