Juncker dice que el Brexit no se renegociará y que no dejarán sola a Irlanda

El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, ha dicho este martes que el acuerdo del Brexit entre Bruselas y Londres "no se renegociará" y dejó claro que los Veintisiete no dejarán "sola" a Irlanda.

"Veré a (la primera ministra, Theresa) May esta noche. El acuerdo que acordamos el 25 de noviembre es el mejor posible y el único posible. No hay espacio para renegociar pero sí para una mayor clarificación e interpretación sin abrir de nuevo el pacto", ha dicho en una alocución ante el pleno de la Eurocámara.

En un esfuerzo por salvar un acuerdo de Brexit condenado al fracaso, la premierdecidió el lunes aplazar el voto crucial del parlamento británico e iniciar una ronda de visitas a sus socios europeos, que este martes la llevará a La Haya, Berlín y Bruselas.

El presidente de la Comisión, institución que negocia en nombre de la UE, ya ha advertido no obstante que "no hay margen de renegociación".

El objetivo de la inquilina del número 10 de Downing Street es expresarles las "preocupaciones" de los diputados británicos, especialmente por el "backstop", un mecanismo ideado para evitar la reinstauración de una frontera para bienes en la isla de Irlanda.

Los defensores del Brexit temen que Reino Unido quede permanentemente atrapado en las redes europeas y presionaron para que May renegociase el "backstop" en la cumbre europea del jueves y viernes en Bruselas, en la que el Brexit no estaba en la agenda hasta el lunes.

May debe reunirse también en Bruselas con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, quien convocó la víspera una cumbre sobre Brexit para jueves para abordar también los preparativos de una eventual retirada de Reino Unido sin acuerdo el próximo 29 de marzo.

