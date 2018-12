TodasSomosLaura: las famosas vuelcan su ira y solidaridad en Twitter por el asesinato Laura Luelmo

La profesora zamorana Laura Luelmo ha sido hallada muerta en un campo a cuatro kilómetros del pueblo de Huelva donde cubría una baja. Tenía 26 años y salió a correr a media tarde del miércoles pasado, tras lo cual había desaparecido sin dejar rastro.

Aún quedan por aclararse las causas de su muerte, aunque queda descartada casi por completo la posibilidad de muerte accidental por el estado del cadáver, según la Policía.

Una ola de indignación y solidaridad ha recorrido Twitter, una tormenta feminista llena de ira y dolor, encabezada por famosas de todos los ámbitos que se sienten identificadas con la víctima. Bajo la etiqueta #TodasSomosLaura, han vertido sus reflexiones sobre lo ocurrido.

Laura Luelmo hizo RT de estas palabras.

Ella no ha muerto por salir a correr sola. La han asesinado.

No me puede dar más asco esta situación. BASTA YA.#TodassomosLaura#niunamenospic.twitter.com/QiyTye6hCU