El vídeo de un perro y un gato que lleva ya casi un millón de 'me gusta' en Twitter

Un gato duerme tranquilamente en el sofá. El perro, que también forma parte de la familia, lo observa antes de pasar a la acción.

¿Atacando? Ni mucho menos. El can decide acariciar al minino con un suave toque con su pata derecha, casi como si lo hubiera hecho un humano.

Entonces el gato se despierta y...

Pues no, tampoco hay pelea. Lejos de todo eso, el felino se levanta, se acerca al perro y le abraza.

Son apenas seis segundos, pero en tan sólo dos días ha logrado ya la friolera de 930.000 'me gusta' y más de 260.000 retuits.

Lo ha publicado la usuaria @jor_nicole4, que se preguntaba: "¿Acaba de acariciar mi perro a mi gato? ¿Y mi gato simplemente ha abrazado a mi perro?".

Did my dog just pet my cat?? And did my cat just hug my dog?? pic.twitter.com/PuNWB1Ggzw

Los bichinos en cuestión se llaman Pumpkin y Maggie y sí, son adorables. Aquí hay más pruebas subidas por su dueña:

Here is another one for y'all to enjoy 💕 thanks for all the love pic.twitter.com/VS16s1QMWa