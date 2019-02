Pedro García Aguado se moja por una candidata: "Tendremos buenas noticias en breve"

Pedro García Aguado, el exwaterpolista conocido por presentar el programa de Cuatro Hermano Mayor, se ha reunido este miércoles con la portavoz del PP de Madrid y candidata a la Presidencia regional, Isabel Díaz Ayuso, con quien ha mantenido un desayuno.

Ha sido la propia Díaz Ayuso quien ha compartido en su cuenta de Twitter algunas fotos del encuentro junto al texto: "Con @ pgaguado pensando en la educación de los jóvenes. Tendremos buenas noticias en breve".

Con @pgaguado pensando en la educación de los jóvenes. Tendremos buenas noticias en breve. pic.twitter.com/txHri2dGd8 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) 6 de febrero de 2019

García Aguado se ha hecho eco de las imágenes y se ha referido a Díaz Ayuso como "futura presidenta de la Comunidad de Madrid".

"Compartiendo un desayuno con @ IdiazAyuso la futura 'Hermana Mayor' que ayudará, a Adolescentes, Jóvenes y no tan Jóvenes, como futura Presidenta de La Comunidad De Madrid a ser las arquitectas/os de sus propios destinos", ha escrito.

Compartiendo un desayuno con @IdiazAyuso la futura "Hermana Mayor" 😉😅 que ayudará, a Adolescentes, Jóvenes y no tan Jóvenes, como futura Presidenta de La Comunidad De Madrid a ser las arquitectas/os de sus propios destinos. 🙌🏻🔝 https://t.co/8UR80Yr02K — Pedro García Aguado (@pgaguado) 6 de febrero de 2019

En un mensaje posterior, el exdeportista ha cargado contra la figura del 'relator': "Que nadie se engañe "Relator" tiene más pinta de peli mala de serie B que de acercar posturas en una mediación. Por cierto como mediador sé, que no se puede mediar cuando encima de la mesa hay propuestas ilegales, igual que no hay mediación entre un agresor y su víctima".

Que nadie se engañe "Relator" tiene más pinta de peli mala de serie B que de acercar posturas en una mediación. Por cierto como mediador sé, que no se puede mediar cuando encima de la mesa hay propuestas ilegales, igual que no hay mediación entre un agresor y su víctima. 🤔 — Pedro García Aguado (@pgaguado) 6 de febrero de 2019

García Aguado había criticado recientemente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por felicitar a la jugadora de bádmiton Carolina Marín.

"No me digas que esta medalla también te la vas a apuntar? 😎. Esta sí que no, macho. Cuando tú intentabas encestar y no demasiado bien, por lo que sé, otros ya ganábamos Juegos Olímpicos, tocayo! ¡¡¡Bravo Caro!!!", escribió.

No me digas que esta medalla también te la vas a apuntar? 😎. Esta sí que no, macho. Cuando tú intentabas encestar y no demasiado bien, por lo que sé, otros ya ganábamos Juegos Olímpicos, tocayo! ¡¡¡Bravo Caro!!! https://t.co/t9WrFu4Gd4 — Pedro García Aguado (@pgaguado) 5 de agosto de 2018

No era la primera vez que el exwaterpolista atacaba a Pedro Sánchez. "He conocido personas con la jeta muy dura, pero lo de este tipo es de récord. Qué Jeta tienes tocayo", le dijo al presidente después de un tuit sobre las pensiones.