Tusk dice que los promotores del Brexit tienen "un lugar especial en el infierno"

El presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, ha vuelto a hacer una de las suyas. Sin pelos en la lengua, con la contundencia y sinceridad que le caracterizan, se ha preguntado este miércoles cómo será el "lugar especial en el infierno" que aguarda a quienes promovieron la salida de Reino Unido de la Unión Europea, sin prever un plan que asegurara que el divorcio no fuera caótico.

"Me he estado preguntando cómo será ese lugar especial en el infierno para aquellos que promovieron el Brexit sin ni siquiera [tener] un esquema del plan para llevarlo a cabo de manera segura", ha dicho el político polaco, tras reunirse en Bruselas con el primer ministro irlandés, Leo Varadkar.

I've been wondering what that special place in hell looks like, for those who promoted #Brexit, without even a sketch of a plan how to carry it out safely.