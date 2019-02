Brays Efe: "Hice la primera temporada de 'Paquita Salas' gratis"

Hace tres años prácticamente nadie conocía a Brays Efe. Pero en este tiempo el actor canario de origen gallego se ha ido poco a poco colando en los hogares de todos los españoles y hoy es prácticamente imposible localizar a alguien que no lo conozca. Y si no es a él, a su Paquita Salas.

Brays Efe ha entrado en nuestras vidas gracias al personaje de la serie de Los Javis, de la que Netflix grabará la tercera temporada en marzo y que fue la sensación en los Goya de 2018. También es conocido por su aplaudido discurso contra la gordofobia en la última edición de los premios Feroz o por el alegato contra el bullying que pronunció la noche que ganó una gala de Tu cara me suena. Como aplaudida ha sido su obra efímera De repente, que estrenó el martes 5 de febrero en el Teatro Lara de Madrid.

A la presentación de este particular programa de variedades, como él mismo lo define, llegó casi de empalmada de la gala de los Goya y poco tiempo ha tenido para saborear el momento porque al día siguiente ha salido directo hacia Barcelona para ensayar su número en la final del viernes de TCMS (Antena 3). No para y no va a parar.

"Me pillas en un día que estoy un poco cansado y no va a quedar bien que lo diga, pero también estoy contento", confiesa a El HuffPost minutos antes de estrenar este espectáculo que sirve como carta de presentación para una serie de veladas clandestinas que J&B organizará en Madrid y en Barcelona para invitados muy selectos: los que reserven plaza a través de la app Fever.

Los actores somos como los peces que están en la pecera y a los que echas comida. Se la van a comer toda porque nunca saben cuándo les va a volver a caer más comida.

Feliz por esos proyectos y por los otros que están en camino, reconoce que hay días de "hoy no llego" pero no quiere desaprovechar ninguna oportunidad. "Los actores somos como los peces que están en la pecera y a los que echas comida. Se la van a comer toda porque nunca saben cuándo les va a volver a caer más comida, y a veces nos empachamos un poco", apunta.

CARLOS PINA Brays Efe, en el piano bar del Teatro Lara de Madrid.

Asegura también que le encanta dirigir, pero que no tiene intención de quedarse detrás de las cámaras. El tiempo será quien determine su futuro. "Las cosas no se pueden planificar, al final yo no soy Javier Bardem, no me llegan cinco guiones de películas al año, no puedo hacer lo que me dé la gana. Tengo que ir haciendo las cosas que me van surgiendo", apunta el intérprete, que causó sensación en los Goya con su colorido traje de la firma asturiana Outsiders Division.

"Me encantan ese tipo de memes. De pronto me pusieron el plano del metro y es verdad que tiene cosas en común", continúa divertido. "Te pones los trajes para que sean distintos, diferentes, para vestirte como no te ves nunca y para hacerle a la gente la vida más feliz, para que lo comenten en redes, que les guste y que no les guste. ¿Para qué vamos a estas cosas?", pregunta al aire, antes de enfrentarse al curioso test de El HuffPost. Le planteamos ocho temas, cada uno con la inicial de su nombre.

B: BULLYING — ¿Has dicho que eres lo que eres gracias al bullying? ¿Cómo se entiende eso? ¿Significa que no cambiarías tu pasado y que le dirías a tu yo pequeño 'aguanta, esto se te compensará'?

Nunca dije soy lo que soy gracias al bullying, creo que nunca he pronunciado eso. Yo dije: 'Soy lo que soy a pesar del bullying'. Ese es el enfoque. Y sé que está ahí porque está publicado, lo he visto, pero cuando lo vi pensé: '¿Yo he dicho esto?' Evidentemente soy lo que soy por el bullying, no sé si gracias a; pero bueno, me pasó. Aprendí de todo y del bullying, más.

R: REDES SOCIALES E INTERNET — ¿Tuvimos suerte los que crecimos en los 80 y los 90 porque nos libramos de estas herramientas que amplifican el acoso? Esta misma semana UNICEF denunciaba que en cada clase de España al menos dos niños son víctimas del acoso...

He visto el vídeo que ha hecho Miguel Bernardeau, me ha encantando. Le he escrito porque lo he disfrutado muchísimo y es verdad lo que dice. Cuando sufría bullying en el colegio, luego me iba a mi casa. Vivía en el campo, en una granja, tenía mis primos, jugaba y me lo pasaba bien; pero no quiero imaginar lo que debe ser para un adolescente ir a su casa y que [el acoso] que no acabe ahí, que de repente le insulten en Twitter, en Instagram... Esto tiene que parar.

No quiero imaginar lo que debe ser para un adolescente ir a su casa y que [el acoso] que no acabe ahí, que de repente le insulten en Twitter, en Instagram... Esto tiene que parar.

¿Cómo crees que deberíamos enfocar el uso de estas redes sociales?

Twitter sirve para que la gente piense que su opinión es importante, eso es muy bonito pero no sirve de mucho. En Twitter las opiniones se van a la basura enseguida. Como dijo una vez muy inteligentemente Jedet, las polémicas duran 24 horas, lo que dura un story [de Instagram]. Cuando el story se ha borrado ya nadie se acuerda de nada. Y Twitter también es muy de usar y tirar. Creo que hay que usarlo con peso, con tranquilidad y decir lo que opinas, pero también hay que pensar que lo que estás escribiendo se lo estás mandando a todo el mundo y que lo puede leer cualquier persona. Así que cuando vas a hablar de alguien no puedes hablar como si no te fuese a leer. Es como la gente que escribe en el Instagram de Aitana hablando en tercera persona, como si eso fuera un foro. No, le estás hablando a ella y lo va a leer en su casa. Tienes que pensar en esa persona leyendo lo que has escrito.

Entonces, ¿tú piensas todo lo que escribes?

A veces tampoco lo pienso. A veces no lo he pensado y he dicho: '¡Qué mal he expresado!'. Y de eso también aprendes. Pero sí, creo que hay que poner un poco de pensamiento en lo que dices, pero no solo en Twitter.

A: ACTOR — ¿Qué es más difícil conseguir: un papel siendo gordo o teniendo pluma?

Yo es que tengo las dos pero... No sé. Pero creo que Paquita Salas preferiría buscarle trabajo a un gordo. En la primera temporada hubo un chiste que nunca conseguimos hacer porque yo me reía demasiado. Hay un trozo en el primer capítulo. Decía: 'Cuando llega un papel, tratamos de que como tiene un poquito de pluma lo ha gratis. Si es de hetero, que lo haga gratis', pero nunca lo terminé... Creo que ahora no se ha entendido. Será Trending Topic.

Y: GOYA — El sábado estuviste en los Goya y escuchaste a Jesús Vidal agradecerle el premio a sus padres. Tú hiciste lo mismo en los Feroz en 2017 con tu madre. ¿Por qué ha sido tan importante?

Mi madre es muy importante, se ha sacrificado mucho por mí y por mi felicidad. Creo que todos tenemos mucho cariño a nuestras madres y yo le dedicaré todo lo que me pase.

Una actriz de más de 50 tiene más oportunidades que un actor gordo joven.

SALAS, PAQUITA: ¿Quién tiene más futuro como cliente de Paquita Salas: un actor gordo y joven como Brays Efe o una actriz de más de 50?

Creo que una actriz de más de 50 tiene más oportunidades que un actor gordo joven. Hay más papeles para mujeres con más de 50 años que para jóvenes gordos. Y, si tienen pluma, ya ni te cuento. Esto no quiere decir que crea que hay mucha presencia de mujeres de 50, pero no estamos hablando de si hay mucha, estamos hablando de si hay más papeles para mujeres de 50 que para actores gordos jóvenes.

Habrá quien diga que en el discurso de los Feroz te quejaste de que no te daban papeles porque antes engordaban a Mario Casas y mientras tú le estás robando el papel a actrices mayores siendo Paquita Salas...

Ya lo hacen... sí, sí. Y les digo que cuando uno se queja de estas cosas, se queja porque se industrializa, porque la gente se lucra quitándole el trabajo a los demás. Yo hice la primera temporada de Paquita Salas gratis.

E: ESCUELA — ¿Qué recuerdas de tu paso por el colegio? ¿Los domingos por la tarde eran terribles?

Curiosamente al final tengo un recuerdo bonito de mi infancia, a pesar de todo. Creo que en Galicia fui muy feliz creciendo en la naturaleza, no me pega nada pero crecí en una granja y lo recuerdo con cariño. Y del colegio al final te olvidas de lo malo y sobrevive lo bueno. Tenía amigos aunque en algunos momentos lo pasé mal. Y los domingos... iba a misa, así que imagínate si eran terribles.

¿Has vuelto a ver a esos compañeros que te hacían bullying en el colegio y en el instituto?

Del colegio no porque fui al colegio en Galicia y luego mis padres se mudaron a La Rioja. Ahora mi madre vive en La Rioja y cuando he vuelto allí, que es donde hice bachillerato, me he reencontrado con la gente que me hizo bullying. De hecho, voy a las cenas de bachillerato de mi instituto y alguna gente me ha pedido perdón, a otros no los he vuelto a ver y luego me sorprende que hay mucha la gente, los que eran espectadores, que tienen reacciones muy intensas a lo que sucedió, que dicen que ahora se dan cuenta de lo que pasaba y que no actuaron. Al final los tengo que consolar. Y luego siempre tengo un chiste, que va con todo el cariño, cuando me encuentro a una chica que era bastante agresiva conmigo, que se llama Araceli, siempre le digo: 'Araceli, una Coca Cola por favor'. Porque es camarera en mi pueblo.

Cuando me encuentro a una chica que era bastante agresiva conmigo, siempre le digo: 'Araceli, una Coca Cola por favor'. Porque es camarera en mi pueblo.

F: FINAL de Tu cara me suena —¿Qué dirías que te ha dado el concurso a nivel personal como profesional?

A nivel profesional es uno de los lugares donde más he aprendido, ha sido un reto hiperdiferente. Semana tras semana me he enfrentado a cosas que no sabía hacer, desde ventriloquia a coreografías. Me he puesto estilismos imposibles, he hecho de todo. He rapeado, he cantado sevillanas... Creo que soy el que ha hecho más cosas diferentes. Y luego a nivel técnico, he trabajado cada semana con un micro diferente. A nivel humano ha sido un proyecto que con los compañeros ha sido muy guay. Nos hemos llevado muy bien, nos hemos apoyado un montón, y me llevo amigos de verdad.

No me considero especial. Creo que lo raros son todos los demás.

¿Y cuál ha sido el mayo reto al que te has enfrentado?

La verdad que creo que lo más difícil que he hecho ha sido María del Monte. Las sevillanas son muy difíciles. Flipé.

E: ESPECIAL — ¿Te consideras especial?

Para mí yo soy lo normal, no me considero especial. Creo que lo raros son todos los demás. Uno ve como normal lo suyo.