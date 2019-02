El asesinato de Khashoggi fue "planificado y perpetrado" por representantes sauditas, según la ONU

El "asesinato" del periodista saudita Jamal Khashoggi fue "planificado y perpetrado por representantes de Arabia SaudÍ", declaró este jueves la relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnès Callamard.

La relatora explicó en un comunicado que tiene "pruebas" de ese "asesinato premeditado". Callamard emitió esta nota al regreso de una misión de investigación en Turquía en torno a ese asesinato que tuvo lugar el 2 de octubre en el consulado saudita de Estambul.

La relatora denunció la utilización de "la inmunidad" diplomática para cometer un asesinato con total "impunidad".

(Puedes seguir leyendo tras la foto...).

Reuters Les éléments réunis par la mission d'enquête de l'Onu démontrent que le journaliste saoudien Jamal Khashoggi a été "victime d'un meurtre brutal et prémédité, préparé et commis par des officiels de l'Etat d'Arabie saoudite". Agnès Callamard (photo), chargée par l'Onu de conduire l'enquête indépendante internationale sur la mort du journaliste, a précisé jeudi que son équipe avait eu accès à des extraits d'enregistrements audio "glaçants et épouvantables" que les services du renseignement turcs ont pu se procurer. /Photo d'archives/REUTERS/Jose Cabezas

"Las pruebas recogidas en el transcurso de mi misión en Turquía demuestran (...) que Khashoggi fue víctima de un asesinato brutal y premeditado, planificado y perpetrado por representantes del Estado de Arabia Saudií" afirmó.

El cuerpo del periodista, que escribía en particular para el diario The Washington Post, no ha sido hallado aún, más de cuatro meses después de su muerte.