Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha participado este sábado en un acto en Barakaldo (Euskadi), donde ha criticado a PP y Ciudadanos por convocar una manifestación por la Unidad de España a la que se ha sumado la ultraderecha en la que pedirán la convocatoria de elecciones generales.

Sánchez cree que en esta movilización se verá "una España en blanco y negro" y ha asegurado que "ser patriota no es gritar todos los días 'Viva España'" sino "trabajar todos los días para que en España se viva mejor".

El presidente del Gobierno ha criticado al líder del PP, Pablo Casado, por asegurar que "si quieres pensiones, no abortes". "Eso ha dicho, yo, no sé...", ha ironizado Sánchez, quien afirma que "las pensiones no se suben recortando derechos de nadie y mucho menos, de las mujeres".

"La pregunta", ha proseguido el jefe del Ejecutivo, "es ¿qué unidad de España defienden que quieren un país con ciudadanos de primera y ciudadanas de tercera?".

"Nosotros gritamos Viva España, pero viva a una España que unida a valores de la igualdad entre españoles y a su diversidad territorial", ha afirmado Sánchez, que ha afirmado que las palabras de Casado eran "un insulto más" del líder del PP y ha asegurado que "quien insulta es porque no tiene ningún argumento que defender".

Sánchez considera que "tanto PP como Ciudadanos se han equivocado radicalmente" porque "pactar con la ultraderecha" va a provocar que ambas formaciones se radicalicen. "Y mañana vamos a tener una buena prueba de ello", ha agregado el presidente del Gobierno, quien cree que tanto Casado como Rivera tienen "poca lógica electoral" buscando "la expulsión de la mujer de la política" porque "este siglo es el siglo de las mujeres".

Sánchez pide "generosidad" a los independentistas

Sobre la congelación de las negociaciones con el Gobierno catalán, Sánchez ha pedido "generosidad" a todas las partes y ha asegurado que "el debate no es independencia sí o no, sino convivencia sí o sí".

Por ello, ha reclamado "abrir los ojos" y mirar lo que ha ocurrido en países como Reino unido. "No saben cómo gestionar el brexit, un referéndum que ha dividido para décadas la sociedad británica", ha afirmado.

"Tienen que reflexionar en Barcelona aquellos que están defendiendo un referéndum que dividiría para siempre a la sociedad catalana", ha agregado Sánchez, quien espera que "los españoles tomen nota" si al final los independentistas rechazan los Presupuestos junto a "la ultraderecha representada por el PP y Ciudadanos".