Increpan a Pablo Casado durante su visita a Vigo

Pablo Casado, presidente del Partido Popular, ha sido increpado en la tarde del jueves en Vigo en un acto con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo.

Un grupo de manifestantes ha cargado contra el líder del PP y contra Carlos Mouriño, presidente del Celta de Vigo.

Así lo ha comentado la cuenta oficial del PP en sus redes sociales. "Unos pocos radicales han recibido en Vigo a @FeijooGalicia y a @pablocasado_ con gritos de "puta Madrid, puta España". Esta ciudad, abierta y respetuosa, es mucho más que la intolerancia y la cerrazón de unos cuantos", escriben en Twitter.

La cuenta Galiza Contrainfo ha compartido algunas fotos del incidente.

Berros contra o fascismo, criticos coa xestión de Mouriño do @RCCelta Agora momentos de tensión porque as persoas asistentes e dirixentes do @PPopular increpan as concentradas pic.twitter.com/2XIMBdpawO