Berto Romero ha acudido a divertirse a El Hormiguero y ha hablado del famoso grupo de WhatsApp que Pablo Motos abandonó 'mosqueado' hace unas semanas, tal y como contó hace unas semanas en La Resistencia.

Motos ha explicado que una mañana se levantó y vio que el cómico lo había metido en un grupo con otras 114 personas con la intención de invitarlo a su espectáculo en Madrid: quiso hacer una lista de difusión pero se equivocó.

"¿Pero por qué me metes ahí?", preguntó Motos. "Pues porque me he hecho mayor de golpe y no me he dado cuenta", respondió entre risas Berto, que acudió a El Hormiguero para hablar de su serie, Mira lo que has hecho.

¡Las cosas claras! @Berto_Romero le explica a Pablo Motos lo ocurrido con el famoso grupo de WhatsApp #BertoEH pic.twitter.com/W5iBWytmFw — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 19 de febrero de 2019

"Se ve que es denunciable esto, me puedes meter en la cárcel si quieres", aseguró Berto.

"Ahora mi teléfono lo tienen 114 personas que yo no conozco", añadió Motos.

"Cómo de rápido te fuiste de allí...", dijo Berto. "Aguanté poco", respondió Motos.

"Aquello se convirtió en una pelea de perros. La gente empezó a trolearme y a decirme 'qué burro eres'. Me puse muy nervioso y salí del grupo y tiré el móvil", aseguró Berto.

"¿Pero es muy rata, no? Ahora mismo eres el Puigdemont de WhatsApp", respondió Motos ante la risas del público.

.@Berto_Romero estrena nueva temporada de su serie "Mira lo que has hecho". Descubre todos los secretos jamás contados sobre la paternidad y la maternidad #BertoEH pic.twitter.com/mbmK5rNtjS — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 19 de febrero de 2019

