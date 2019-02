La irónica reflexión de Pedro Duque sobre el movimiento antivacunas: "El mundo al revés"

Pedro Duque, ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, se hizo eco este sábado de una noticia de un periódico de Costa Rica y la compartió en su cuenta oficial de Twitter con una irónica reflexión sobre el movimiento antivacunas: "El mundo al revés".

La noticia, publicada el viernes en el diario La Nación, informaba de que tres turistas franceses que no estaban vacunados —una pareja de 30 y 35 años y su hijo de cinco—, habían importado el sarampión al país centroamericano.

Los tres dieron positivo en los análisis y se convirtieron en los primeros casos confirmados en Costa Rica desde 2014. Según el diario, "el último afectado con este virus también fue una persona que trajo el virus de otro país".

Ante esta noticia, Duque escribió el siguiente mensaje en la red social: "Como sigamos con la idiotez de no vacunar niños en Europa, la gente de los países tropicales tendrá que vacunarse para venir a visitarnos".

El mundo al revés: como sigamos con la idiotez de no vacunar niños en Europa, la gente de los paises tropicales tendrá que vacunarse para venir a visitarnos https://t.co/30vJNFpsb5 — Pedro Duque (@astro_duque) 23 de febrero de 2019

La reflexión de Duque ha sido muy aplaudida y comentada —más de 3.000 respuestas y 4.000 me gusta— y otros divulgadores científicos, como Lucía, Mi pediatra, han difundido la publicación del ministro.

"Que los padres con 35 años no tengan la pauta completa de sarampión, tira que va‬... ‪Pero que su hijo de cinco años no esté vacunado, es de traca‬. ‪Que además te lo lleves de viaje a Costa Rica sin vacunas, de película. Y que encima seáis los responsables de nuevos casos de sarampión en un país que no registraba ningún caso desde hace años, tiene delito. ‪Resultado: Padre,madre e hijo ingresados por sarampión", ha lamentado Lucía Galán.