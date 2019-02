"¿De verdad pensáis que no tenemos sentimientos?": una trabajadora del 112 muestra el desastre de los recortes

Una trabajadora de los servicios de emergencia del 112 está removiendo conciencias con una serie de publicaciones en Twitter en las que muestra el terrible efecto de los recortes en la atención sanitaria a la ciudadanía. "¿De verdad os parece que los trabajadores no mandan los recursos porque no quieren, no tienen sentimientos o no tienen vergüenza?", se pregunta.

Su hilo comienza con una serie de "casos" en los que plantea a sus seguidores cómo distribuirían los recursos si se tratase de atender a miembros de su familia:

Cuando llamas al 112 pidiendo un médico o una ambulancia, no tienes la perspectiva de que hay DECENAS de personas llamando al 112 a la vez. Y muchas desde la misma ciudad o zona.



Y si tú mismo tuvieras que llamar para varios familiares o amigos a la vez?



(Abro hilo) — RCP desde mi cole (@RCPdesdemicole) 23 de febrero de 2019

CASO 1: libres 1 UVI móvil,2 ambulancias,1 equipo de Primaria.Llamadas:



-Tu hija,14 años,fiebre y gripe



-Tu padre,PCR



-Tu hermano,pierna rota en moto



-Tu madre cardiópata,dolor torácico



-Tu amiga,esguince en tienda



-Tu abuelo,vómitos



-Tu cuñado,corte en pierna con 1 radial — RCP desde mi cole (@RCPdesdemicole) 23 de febrero de 2019

CASO 2: libres 1 ambulancia y 1 equipo de Primaria. Llamadas:



-Tu abuela, caída, herida que sangra por detrás de la cabeza



-Tu hijo epiléptico que convulsiona



-Tu marido, trabado de dolor en el baño por lumbalgia



-Tu abuelo, 2 días con fiebre y ahora desorientado y agitado — RCP desde mi cole (@RCPdesdemicole) 23 de febrero de 2019

CASO 3:libres 1 UVI móvil,1 ambulancia,2 equipos AP



-Tu bebé,fiebre,convulsión,ahora azul y frío



-Tu padre, posible infarto



-Tu abuela,posible ictus



-Tu sobrina,desmayo recuperado en el cole



-Tu suegro,80 años,toma Sintrom,sangra mucho por nariz



-Tu amigo tirado en el bar — RCP desde mi cole (@RCPdesdemicole) 23 de febrero de 2019

CASO 4:UVI ocupada.Libres 2 ambulancias y 1 equipo de AP



-Tu hija,17 años,gastroenteritis



-Tu abuela,inconsciente en el baño en charco de sangre



-Tu sobrina,inconsciente,blisters vacíos de pastillas



-Tu madre,cadera rota



-Tu abuelo,dice q se ahoga



-Tu suegra,vértigo,vomita — RCP desde mi cole (@RCPdesdemicole) 23 de febrero de 2019

Tras animar a quien la lea a ponerse en el lugar de quien tiene que responder a situaciones así, la usuaria llamada RCP desde mi cole lanza una reflexión que da mucho que pensar: "¿A que si todos los pacientes fueran familiares nuestros entenderíamos mejor que los grados de urgencia son diferentes?"

"Para los trabajadores del 112, todos los más de 1000 pacientes diarios son igualmente importantes", explica.

Difícil, no? Pues fueron cuatro momentos reales de mi última guardia en el Centro Coordinador.



A que si todos los pacientes fueran familiares nuestros entenderíamos mejor que los grados de urgencia son diferentes? — RCP desde mi cole (@RCPdesdemicole) 23 de febrero de 2019

Para los trabajadores del 112 todos los + DE MIL pacientes diarios son igualmente importantes.



De todos los casos descritos, algunos podían esperar más por el recurso sanitario y otros menos. Algunos podían ser trasladados en vehículo propio a un centro sanitario y otros no. — RCP desde mi cole (@RCPdesdemicole) 23 de febrero de 2019

La trabajadora de Emergencias se defiende de las críticas que suelen recibir y lanza su alegato contra los recortes:

De verdad os parece que los trabajadores de un Centro Coordinador no mandan los recursos porque "no quieren", "no tienen sentimientos", "no tienen vergüenza", "les pagan más cuantas menos ambulancias manden", "no tienen ni idea de hacer su trabajo", etc? — RCP desde mi cole (@RCPdesdemicole) 23 de febrero de 2019

La culpa de estas situaciones NO es de los pacientes ni de los alertantes (faltaría más). NO es de los trabajadores sanitarios. NO es de los trabajadores del 112. Es de la terrible falta de recursos. — RCP desde mi cole (@RCPdesdemicole) 23 de febrero de 2019