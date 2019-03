Antonio Banderas: "En 1985 Franco llevaba más tiempo muerto que ahora"

El actor Antonio Banderas ha estado con Susanna Griso en Espejo Público, el programa matinal de Antena 3. El malagueño está inmerso en la promoción de Dolor y Gloria, la nueva película de Pedro Almodóvar que protagoniza junto con Penélope Cruz y Asier Echandía.

Tras estar nominado al Globo de Oro por su papel como Picasso en la serie Genius, Banderas habla en Antena 3 de su infarto, de Franco y de su teatro en Málaga.

Griso ha querido conocer la opinión de Banderas sobre la exhumación de Franco y su salida del Valle de los Cáidos. "Tengo la impresión de que en 1985 Franco llevaba más tiempo muerto que ahora. Es un tema muy extraño. En España se produjeron acontecimientos muy duros que afectaron a mucha gente de ambos bandos".

Y ha sentenciado: "El olvido no es una opción pero el perdón sí es algo que tengo encima de la mesa y es necesario para seguir viviendo y comunicándonos unos con otros".

Sobre su infarto

El actor sufrió un infarto en 2017, una situación que cambió su forma de ver la vida para siempre.

"Estar cerca de la muerte cambia cosas, te apegas más a la vida. Lo que no quiero es vivir muerto, no solamente no he bajado el ritmo, lo he subido más. Si me tengo que morir antes me moriré, pero con las botas puestas haciendo lo que tengo que hacer", ha afirmado.