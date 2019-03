En esta camiseta de AliExpress no pone "te quiero" en coreano: la traducción es mucho mejor

Las traducciones con los idiomas asiáticos no siempre salen bien. Seguramente muchos se habrán pensado dos veces qué tatuarse en chino, japonés o coreano. Es más, puede que hayan optado por consultar los caracteres que grabarse en la piel con algún nativo o bilingüe.

Pues bien, los diseñadores de AliExpress no se lo pensaron dos veces antes de escribir en coreano lo que traducen como I love you (te quiero) en una camiseta con una ilustración que imita a las vistas de los cerezos del Monte Fuji de Japón. El idioma y la imagen no cuadran, pero tampoco lo hace el texto.

La usuaria de Twitter @Tamakiwan ha traducido lo que pone en la camiseta y, desde luego que no es un mensaje romántico, a no ser que seas un amante de los macarrones gratinados.

I love you tus huevos aliexpress ahí pone macarrones gratinados en coreano pic.twitter.com/3Bu0tNiO0Y — Mawinya 🌱 (@Tamakiwan) 12 de marzo de 2019

La publicación acumula más de 12.000 me gusta y en ella se ve como la tuitera ha buscado en Google Imágenes las palabras de la camiseta y el resultado han sido fotos de este plato.

Sus seguidores han aplaudido el hallazgo y la mayoría de ellos han bromeado con que no hay ningún problema en que ese mensaje se traduzca como este popular plato. De hecho, la camiseta, que vale 6,73 euros ha causado furor entre los usuarios de esta red social.

macarrones gratinados os quiero



a mí personalmente me representa — kowasu (@Maho_Selfish) 13 de marzo de 2019

obviamente la quiero — heli ✈️ stade de france (@dancingplancton) 12 de marzo de 2019

Te quiero en coreano según el grado de relación o relación jerárquica (en plan si lo dices con más o menos respeto) es de menos a más respeto:

사랑해

사랑해요

사랑합니다

Por si vuelves a buscar una blusa que diga "te quiero" en coreano jajaja

Y en chino es 我爱你 😅 — Ailyn (이 나리) (@Ailyn_94) 13 de marzo de 2019

Hay una estrecha relación entre el amor y los macarrones, si lo piensas bien :3 (es bromi) — Nads (@Nadsah) 12 de marzo de 2019

No noto la diferencia — Rinku#PokeCrew (@DracoGammer15) 13 de marzo de 2019

Alomejor pone "Macarrones con queso gratinado, I Love you" — ☣️Rubber Ryuu☣️ (@Adorianomalia) 13 de marzo de 2019

Uf... Pues para mi es lo mismo — FenriRuiz (@FenriRruiz) 13 de marzo de 2019