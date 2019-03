Un pasajero intenta arrancarle la nariz a otro de un mordisco en una pelea en un avión

Los pasajeros de un vuelo de Ryanair de Glasgow (Escocia) a Tenerife (España) han vivido este sábado un momento de enorme tensión al presenciar la pelea entre dos viajeros. El enfrentamiento acabó con uno de ellos cubierto de sangre.

Los dos británicos se pelearon en medio del pasillo durante unos 20 segundos aproximadamente antes de la intervención del personal de cabina.

WTF!? "Ryanair passenger 'has nose BITTEN OFF' after mid-air brawl" Proving humans evolved into civilisation, higher than animals. https://t.co/4EYMJlJf0I via @MailOnline