Brexit: un, dos tres, responda otra vez

La Unión Europea es un lugar demasiado importante como para entrar o irse sin más, de manera que incluso en el Reino Unido aquello de marcharse no termina de materializarse por mucho que se haya votado en un referéndum.

Con o sin gobierno May, con o sin gobierno Corbyn, con o sin elecciones generales anticipadas, la única solución racional y democrática sería convocar un segundo referéndum en el que, esta vez sí con toda la información veraz al alcance de la ciudadanía, haya un pronunciamiento definitivo. La UE debe dar todas las facilidades en ese sentido.

Lo que está sucediendo, por encima de cualquier otra consideración, significa una clara derrota del populismo antieuropeo que mintió impúdicamente y envenenó el voto del referéndum y, finalmente, no ha conseguido, por mucho que ha insistido, un Brexit a palo seco.

Les guste o no, los británicos tienen que asumir la verdad: ya no son ni el primero de la clase, ni el centro del universo, sino un país más, importante, claro, pero no tan relevante como para la Tierra gire alrededor de su capital. En el mundo actual, estar en la casa europea con los socios comunitarios es lo único que les garantiza seguir contando.