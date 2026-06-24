Leer, escribir y producir: he probado la nueva BOOX Go 10.3 (Gen II) Lumi durante varias semanas y te cuento mi experiencia
La tablet de tinta electrónica de la marca profundiza su apuesta por una tecnología multiexperiencial. Es capaz de ofrecer un rendimiento óptimo para leer, tomar notas, pero la cosa no queda ni mucho menos ahí.
Hay algunas compañías tecnológicas que han tenido que adaptarse a los nuevos tiempos. Nuevos productos que intercalan especificaciones de lo que realmente quiere la gente. Ejemplo de ello son las tablets, que cada vez se usan más para leer libros, o los eBooks, que cada vez ofrecen más opciones para aumentar nuestra productividad.
Aunque es cierto que entre ambas hay más de una limitación, todos esos prejuicios se quedan guardados en un cajón a la hora de hablar de una de las tablets de tinta electrónica más recientes de la marca BOOX.
Se trata de la nueva BOOX Go 10.3 (Gen II) Lumi. Un modelo con pantalla retroiluminada que me ha parecido toda una sorpresa tras haberlo usado durante varias semanas. De primeras, puedes pensar, un dispositivo más para leer libros. Pero siento decirte que estás equivocado.
Sí, la percha es la de potenciar nuestras lecturas, con bibliotecas virtuales de todo tipo, con una calidad de pantalla muy buena, pero con muchas más cosas que no se ven a simple vista.
Una tablet para casi todo
Empiezo hablando de sus características. La nueva Go 10.3 (Gen II) Lumi incorpora una nueva tecnología, como lo es la iluminación frontal regulable de doble tono. Esto, en el día a día, se nota una barbaridad, ya que puede adaptarse al momento en el que la estás usando.
Por ejemplo, si estás de día, te ofrece una luz fría, mientras que, durante la noche, te ofrece un brillo ámbar cálido. Algo que está ideado para cuidar en todo momento de nuestra vista.
Para contarte con todo detalle, yo lo he usado durante un viaje. Es cierto que el tamaño de 10,3 pulgadas es un pelín más grande del de un eBook tradicional, pero todo en un formato muy estandarizado y con un peso de 365 gramos. En concreto, con un grosor de 4,8 mm. En la pantalla, cuenta con un panel de tinta electrónica monocromo de alta definición (300 pp) que nos ofrece la posibilidad de leer y ver en todo momento lo que estamos haciendo, también en exteriores. El sol ya no es una excusa para leer también fuera de casa.
Gran batería, Android 15 y muy fluida
Es cierto que aquí no verás una pantalla de color, pero después de todo el día usando la del móvil o la del ordenador, casi que se agradece. ¿La parte positiva? Pues que tiene una gran batería de 3.700 mAh y cuenta con Android 15 integrado. Algo que nos da alas a poder descargar un sinfín de apps en la biblioteca de Google Play.
Otra de las ventajas es su fácil sincronización con casi cualquier tipo de formato. No, no necesitas tener archivos EPUB por obligación para poder leer el cómic o la novela que deseas. Acepta casi todos ellos, desde PDF a MOBI, pasando por doc. Algo que se agradece en los tiempos que corren.
La nueva tablet de tinta electrónica de BOOX cuenta con una memoria RAM de 4 GB y apuestan por el chip Snapdragon 750G como procesador. De almacenamiento, apuestan por 64 GB, algo que habría sido perfecto ampliar.
Pero con esa ventana de oportunidades de Android 15, con un sinfín de aplicaciones disponibles, también nos permite potenciar nuestra creatividad. ¿Cómo? Con una escritura, gracias al stylus BOOX InkSense Plus que viene incluido, que actúa con mucha precisión y nos permite tomar notas o hacer dibujo como si de un papel se tratara.
También incluye dos altavoces y dos micrófonos, para, en la medida de lo posible, poder consumir algún tipo de archivo multimedia. Sin duda, todo un descubrimiento, que parte desde los 449,99 euros, pero que ofrece un rendimiento superior al de un eBook tradicional, con Android y una escritura que da rienda suelta a nuestra productividad.