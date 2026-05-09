Arbeloa: "Que se filtren cosas que pasan en el vestuario es una traición al Real Madrid"

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, ha defendido a sus futbolistas a pesar del clima de tensión reciente que se vive en el vestuario, con el enfrentamiento entre el uruguayo Fede Valverde y el francés Aurelien Tchouaméni como punto álgido, a la vez que expresó que considera “una traición” que se “filtren este tipo de cosas” de su equipo.

“Que se filtren cosas que pasan en el vestuario es una traición al Real Madrid. Y me entristece mucho”, ha señalado en rueda de prensa Arbeloa, que no ha querido “acusar” y ni “apuntar” al origen de dichas filtraciones.

“No estoy acusando a los jugadores ni a nadie, porque no puedo hacerlo. Hay mucha gente alrededor del vestuario del Real Madrid y no estoy aquí para acusar a nadie. Yo trato de dar ejemplo, con mis conversaciones privadas quedándose entre los jugadores y yo”, ha expuesto.

Un enfrentamiento entre Valverde y Tchouméni tras la que el Real Madrid abrió sendos expedientes disciplinarios a los futbolistas que derivaron en sanciones de 500.000 euros a cada uno, tras dos encontronazos en solo 24 horas y que tras el entrenamiento del jueves llegaron a un pico de tensión insostenible en el vestuario madridista.

Tras encararse ambos jugadores por un lance del juego en el entrenamiento del miércoles, que provocó una discusión, el jueves la tensión pasó a mayores. Desde el primer momento en Valdebebas el clima era tenso, hasta que la situación explotó en el vestuario.

Según pudo saber EFE, en plena discusión entre ambos, dialéctica y física, Valverde, segundo capitán del Real Madrid, se resbaló y se golpeó con una mesa central del vestuario principal de la Ciudad Deportiva Real Madrid de Valdebebas.

El futbolista acudió al hospital, como parte del protocolo por este tipo de situaciones, al estar conmocionado y haber tenido que recibir puntos en la cabeza en Valdebebas. Tras esto, regresó a su domicilio, donde ha de guardar reposo los próximos 10 o 14 días, según su evolución.

Una situación de tensión que Arbeloa aseguró haber vivido en otros vestuarios cuando era futbolista.

“Yo he tenido un compañero que cogió un palo de golf y le metió un palazo a otro. Lo más grave es que lo que pasa en el vestuario del Real Madrid debería quedarse en el vestuario. Son situaciones que no representan al Real Madrid. No estoy justificando lo que ha ocurrido, pero pasa en todos lados”, ha apuntado.

Además, Arbeloa se ha mostrado "muy, muy, muy contento" con sus capitanes, en referencia a que Valverde ejerce como segundo capitán del Real Madrid, a la vez que defendió la calidad personal de sus futbolistas.

Arbeloa expresa su optimismo de cara a El Clásico

"Es un vestuario a la altura del Real Madrid. No es fácil asumir dos temporadas en blanco y todo lo que ha pasado. Veo un vestuario sano y preparado para volver a ganar. Es un vestuario más joven respecto al que estuve yo siete años y todas estas experiencias les van a hacer crecer y saber lo que es este escudo mucho mejor", ha comentado.

Una filosofía, de crecer para la temporada que viene, que no se quiso aplicar el propio técnico, cuya continuidad en el cargo está en duda.

"Me aplico a mí ganar el partido de mañana -el clásico contra el Barcelona- y es en lo que tengo puestas todas mis energías", ha dicho.

Por otro lado, ha defendido también la labor del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. “No hay nadie más preparado que nuestro presidente para darle la vuelta a esta situación. Es el presidente con más títulos en la historia del club. Yo recuerdo cómo estaba el club antes de que llegase y consiguió poner al club donde se merece”, ha asegurado.