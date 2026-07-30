El fútbol europeo se rebela contra el 'Mundial a la venta' de Infantino y anuncia boicot: qué implicaría el veto de la UEFA

¿No había bastante con un Mundial de 48 países, 104 partidos y 38 días? Parece que no. Aún recordando la celebración de España por su segunda estrella, Gianni Infantino abría algo más que un melón. El presidente de la FIFA anunciaba al planeta su intención de vender participaciones de sus competiciones a inversores privados. Esto es, vender el Mundial de fútbol al mejor postor.

La reacción del fútbol fue inmediata. 'No' rotundo a hacer negocio con la gran competición que cada cuatro años paraliza el globo. Pero había 'escalas' en la negativa. El más evidente de los rechazos llegaba desde Europa. La UEFA adelantó su negativa, que ahora se ha hecho oficial de un modo aún más evidente.

Las 55 federaciones miembro de la UEFA, entre ellas España, han votado a favor de boicotear los Mundiales si la FIFA sigue adelante con su plan. La unanimidad surgió en una reunión de urgencia convocada por el máximo estamento futbolístico de Europa y no sorprende, ante la doble y contundente posición lanzada por la UEFA en sendos comunicados.

"Rechazamos de forma unánime e inequívoca la propuesta de la FIFA de transferir los derechos de propiedad de la Copa del Mundo y otras competiciones de la FIFA a inversores privados". "La Copa del Mundo no puede ser tratada como un producto de inversión", reza un comunicado donde la UEFA habla directamente del "acto de coacción" por parte de la FIFA a cada uno de los países integrantes. "Las federaciones nacionales de todo el mundo se enfrentan ahora a un ultimátum: aceptar la apropiación irreversible de las competiciones más importantes del fútbol o asumir las consecuencias"

"La postura de Europa es clara. Jamás legitimaremos este modelo. Nadie tiene la autoridad moral para vender aquello que simplemente custodia para la próxima generación. Como resultado del debate de hoy, ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras estas propuestas sigan vigentes, a menos que se abandonen por completo y se ofrezcan garantías vinculantes de que la FIFA jamás volverá a abrir su gobernanza ni sus competiciones a la propiedad privada", continúa el texto.

Aunque el titular y el foco se van al Mundial de fútbol (tanto masculino como femenino), el boicot alcanzaría también al recientemente creado Mundial de Clubes. ¿Eso qué significa? Que ningún país europeo participaría, por tanto, en los clasificatorios ni en las fases finales de los mundiales de selecciones o de equipos.

A falta de más recorrido legislativo y asambleario, en unos meses podrán verse las primeras acciones sobre el campo. En octubre se celebrarán los partidos de repesca para el Mundial femenino, primer evento de la temporada bajo el paraguas FIFA.

El plan de la FIFA es crear una filial comercial para gestionar sus eventos, de la que inversores externos podrían adquirir participaciones, cual empresa bursátil. Con ese objetivo, Infantino se dirigió personalmente y por carta a las 211 federaciones que forman parte de la máxima institución futbolística, con el 'caramelo' de que cada una recibiría unos 40 millones de dólares (algo más de 34 millones de euros) como premio por apoyar el plan. Eso sí, exigía cierta rapidez, pues daba hasta el 19 de septiembre la primera fecha límite para un 'sí temporal, que daría paso a una financiación inicial del 50% del montante prometido.