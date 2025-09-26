El héroe olímpico que pasa a ser abogado en prácticas: "Hay quien piensa que ser un atleta de élite te convierte automáticamente en millonario"

El saltador de plataforma y medallista olímpico, Patrick Hausding, fue entrevistado recientemente por el medio alemán Tagesspiege. El deportista germano y toda una personalidad en su país, dejó varios titulares de lo más llamativos y que dejan entrever la situación de los deportistas que no compiten en deportes masivos y de primera plana mundial.

Hausding, bronce olímpico en Tokyo, se prepara actualmente para ser profesor en el Centro Escolar y de Deportes de Competición de Berlín, desde donde explicó algunas situaciones que viven deportistas de élite y que son mucho más comunes de lo que todo el mundo podría pensar.

Respecto a su "mayor reto" profesional, el deportista señala que a nivel personal, lo que más le ha costado es "no ser antipático", y explica que "cuando rebosas de confianza en ti mismo, puedes empezar a tener aires de estrella", algo que está evitando gracias a su esposa, que le ha servido de gran ayuda en este sentido.

Por otro lado, y en un papel de futuro -próximo- docente, destacó que quiere "demostrar que el ejercicio es importante más allá de los deportes de competición" y recuerda que el deporte "solo tiene efectos positivos constantes".

Sin embargo, uno de las reflexiones más llamativas que dejó fue el que respecta a la percepción que el mundo tiene de los deportistas de élite. En este sentido, destacó que la mayoría de gente cree que un "campeón del mundo y medallista olímpico ya no debería tener que trabajar" porque "hay quien piensa que ser un atleta de élite te convierte automáticamente en millonario", algo que niega rotundamente.

Con todo esto, Patrick Hausding asegura que la realidad de un deportista de élite es muy diferente a la que todo el mundo cree y aprovechó la oportunidad para resaltar el enorme esfuerzo que implica serlo y que detrás de todo éxito hay un trabajo diario y constante que no se ve pero que es imprescindible.