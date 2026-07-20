Mamdani estudia opciones legales para detener en Nueva York a Netanyahu: "Mientras el mundo celebra el Mundial, el genocidio contra los palestinos continúa"

Apenas habían pasado unas pocas horas desde la victoria de España en la final del Mundial celebrada en Nueva York cuando el New York Times publicaba en su web una entrevista con el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani. En la conversación, que Mamdani mantuvo con Katrin Bennhold una semana antes, el alcalde aprovechó para recordar que, mientras "el mundo entero celebra este torneo, [...] el genocidio continúa contra los palestinos". "Incluso vemos noticias de que el Ejército israelí mató a un egipcio [Mohamed Al Wahidi era en realidad un palestino que trabajaba para el Comité Egipcio de Ayuda en Gaza] que estaba en Gaza ayudando a organizar encuentros para ver el Mundial", denunció como argumento para defender que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, debe sentarse ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Aunque no es la primera vez que lo dice, las palabras de Mamdani sobre Netanyahu son si cabe más relevantes porque es probable que el mandatario israelí tiene previsto viajar en septiembre a Nueva York para acudir a la Asamblea General de la ONU. Según dijo también el alcalde en otra entrevista con el mismo periódico un día antes de la final, el Ayuntamiento debate ya con los abogados de la ciudad sobre las capacidades legales que pueda tener la Policía neoyorquina para llevar a cabo la detención. "Netanyahu debería estar en La Haya. Es un criminal de guerra", dijo.

En su anterior visita a Nueva York, también para acudir a la cumbre de Naciones Unidas, el avión oficial de Netanyahu realizó una estrambótica ruta para evitar los espacios aéreos de Francia y España por temor a que estos países pudieran ejecutar las órdenes de arresto de la CPI. En septiembre, sin embargo, por mucho que desvíe su ruta, tendrá que aterrizar, sí o sí, en la ciudad de Nueva York.

Ya entonces, un mes después de aquel viaje, un Mamdani recién elegido aseguró que arrestaría al primer ministro si aparecía por su ciudad, algo que haría también con el presidente ruso, Vladimir Putin. "Mi deseo es asegurar que esta sea una ciudad que defienda el derecho internacional", aseguró, aun consciente de las dificultades legales podría enfrentar al no reconocer el Gobierno de Donald Trump la autoridad de la CPI.

En julio de 2025, tanto Trump como Netanyahu se rieron cuando un periodista les preguntó si estaban preocupados por los avisos de Mamdani. "No, no estoy preocupado", dijo Netanyahu, que contó además con el apoyo de Trump. "Lo sacaré de aquí. Más le vale portarse bien. De lo contrario, va a tener grandes problemas", advirtió el presidente..

Después de este último aviso de Mamdani, la Oficina del primer ministro israelí contestó que el alcalde "parece interesado en desviar la atención pública de sus locuras y atacar al dirigente del Estado judío y a la única democracia en Oriente Medio. Debería enfocarse en reparar el daño que sus políticas han causado a NY".

La Corte Penal Internacional emitió en noviembre de 2024 una orden de arresto internacional contra Benjamin Netanyahu por cargos que incluirían crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos durante el genocidio en Gaza.