Dani Olmo contesta al plante de la selección argentina tras dar la espalda a España en la entrega de la Copa del Mundo: "Somos un ejemplo, ellos deben serlo"

Todos los ojos estaban puestos en las manos de Rodri. Como capitán de la selección española fue el encargado de levantar la Copa del Mundo. Al igual que hizo Iker Casillas en 2010, un futbolista de La Roja alzó el trofeo soñado por cualquier amante del fútbol.

En aquel instante se produjeron varias anécdotas. La más sonada, la de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos quiso aparecer en la foto y se quedó muy cerca de los jugadores. Pero hubo otra que pudo pasar desapercibida al principio y que ha ido ganando fuerzas con el transcurso de las horas: el feo de la selección argentina.

Los futbolistas albicelestes decidieron dar la espalda a los españoles mientras estos recibían las medallas y levantaban la copa. Miraban a la grada, haciendo caso omiso a los ganadores. Un gesto que muchos han interpretado como antideportivo.

Y ocurrió justo después de que la selección española les hiciese un pasillo por el subcampeonato. Además, tras un partido con varias conductas cuestionables y un juego que traspasó ciertas líneas rojas por parte de la selección argentina.

Los campeones fueron conscientes de ello y hubo quien dejó un recado en zona mixta. Fue el caso de Dani Olmo, que no se cortó ante los medios de comunicación.

“No nos importa. Lo importante son los valores que quieres transmitir. Somos un ejemplo para muchas generaciones, creo que ellos deben también serlo. Nosotros ahora, a disfrutar”, expuso Olmo a los periodistas después del partido, tras ser preguntado por la actitud de Argentina.

Una final del Mundial es recordada por multitud de aspectos, no solo por el gol, las polémicas arbitrales o la política en el palco, y este va a ser uno de los que va a quedar en la memoria. Quizás porque define dos maneras muy distintas de entender el fútbol.