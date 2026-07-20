El plan de Brooklyn Beckham para la final del Mundial 2026 mientras sus padres y hermanos vieron ganar a España en directo

El fútbol puede unir, separar a las familias, o que se queden como estaban. En el caso de los Beckham, cuyo primogénito, Brooklyn, no quiere saber nada de sus padres, ni de sus hermanos, que buena parte del Mundial 2026 se disputara en Estados Unidos, país en el que vive con su mujer, podría haber servido para que hubiera un acercamiento entre ellos. Sin embargo, eso no ha pasado.

A lo largo de la competición, David y Victoria Beckham, sus tres hijos menores y las novias de Romeo y Cruz, se han comportado como una especie de familia real para animar y Inglaterra, su país.

Los Beckham, salvo Victoria, celebrando el gol contra Noruega que dio el pase a Inglaterra a las semifinales del Mundial 2026 Javier García/Shutterstock/GTRES

Ha ello han ayudado que él ha sido un futbolista tan icónico y mediático como laureado, así como que la verdadera familia real, los Windsor, no haya cruzado el Atlántico para animar a su selección en vivo y en directo.

Así, en estas semanas hemos visto a David y a sus hijos sufrir y celebrar, y a Victoria Beckham sin mostrar emoción alguna. Vamos, como es ella habitualmente, que como explicó su marido, es más de celebrar para dentro.

David y Victoria Beckham, saludando en la final del Mundial 2026 que España ganó a Argentina PAWE | BACKGRID | Gtres

Eso sí, cuando Argentina eliminó a Inglaterra y el exfutbolista estaba desolado, ella le mostró su apoyo. Porque el fútbol le da igual, pero que sufra su marido sí le duele.

El caso es que llegó la final del Mundial 2026, disputada por España y Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, y por supuesto allí se presentaron los Beckham. No estaban al completo porque Harper se convirtió en la gran ausente. Quizá después de tantos partidos estaba ya cansada de tanto fútbol, y más cuando Inglaterra ya no se jugaba nada.

Romeo Beckham, agarra cariñosamente a Victoria Beckham en presencia de Cruz Beckham y David Beckham en la final del Mundial 2026 Charles Guerin/ABACAPRESS.COM/Gtres

Victoria se la podría haber perdido también, pero entre este acontecimiento, y la boda de su amiga y ex Spice Girl Mel C, optó por permanecer al lado de su marido. Al menos se encargó del diseño del vestido de novia, lo que esperamos que haya sido un regalo para compensar su ausencia.

Y mientras David y Victoria, sus hijos Romeo y Cruz, y las respectivas parejas de estos, Kim Turnbull y Jackie Apostel, veían ganar merecidamente a España con el gol de Ferran Torres en la prórroga, Brooklyn disfrutó de la final en el mismo país, pero muy lejos de allí.

Partido desde casa junto a su mujer

El mayor de los hijos del exfutbolista y la diseñadora no publicó nada en las redes, pero sí lo hizo su mujer, Nicola Peltz, que a través de Instagram compartió una imagen de su marido de espaldas viendo el encuentro.

Teniendo en cuenta su fortuna, y sobre todo la de su mujer, perteneciente a una rica familia estadounidense, se podría pensar que Brooklyn y Nicola podrían permitirse ir a los partidos del Mundial. Sin embargo, el riesgo era encontrarse a sus padres y vivir un momento incómodo que prefería evitar. Por ello, se quedó en su mansión de California y vio la final desde allí tranquilamente.

Brooklyn Beckham viendo la final del Mundial 2026 entre España y Argentina desde su casa Nicola Peltz | Instagram

De hecho, semanas antes apareció en un anuncio de comida a domicilio en el que decía: "Probablemente os estéis preguntando por qué estoy viendo la Copa Mundial de la FIFA 2026 desde casa... Es una larga historia".

Hacía así una referencia indirecta a su disputa familiar, de la que sí ha hablado en las redes sociales tiempo atrás, cuando estalló para dar su versión de los hechos. El Mundial 2026 habrá unido a los españoles -al menos por un tiempo-, pero no ha logado lo mismo con los Beckham.