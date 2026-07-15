Fallece José Legrá, pionero y leyenda del boxeo español

José Legrá, una de las grandes leyendas del boxeo español, ha fallecido este miércoles en Madrid a los 83 años. La Real Federación Española de Boxeo ha confirmado el deceso de 'Pepe Legrá', nacido en Baracoa (Cuba) y pionero del pugilismo en España en las décadas de los 60 y 70.

Legrá hizo historia al convertirse en doble campeón del mundo en peso pluma (1968 y 1972), además de alzarse siete veces con el 'cinturón' de campeón de Europa. En su haber, más de un centenar de peleas oficiales con apenas siete derrotas y un altísimo porcentaje de victorias por K.O.

Nacionalizado español en 1966, es a partir de entonces cuando llegan sus mejores momentos sobre el ring, con la libertad de poder practicar el boxeo de forma profesional, algo que el Gobierno comunista cubano impedía a sus pugilistas.

"Se nos va un grande", declaró a EFE Felipe Martínez, presidente de la RFEB, que destacó que Legrá fue "uno de los grandes estandartes de la época dorada del boxeo español, que hizo mucho por el boxeo".

Manel Berdonce, entrenador del equipo olímpico español de boxeo durante 12 años y una de las personas más cercanas al campeón hispanocubano a lo largo de las últimas dos décadas, ha recordado a la "leyenda", porque "en el boxeo hay buenos boxeadores, hay campeones, hay estrellas y hay leyendas. Pepe Legrá es una leyenda".

'El pequeño Cassius Clay', como le apodaban por su más que evidente parecido con el luego autodenominado Muhammad Ali, deja un legado "muy importante y grandioso" para el boxeo español tanto por sus resultados como por su estilo "muy particular, muy carismático".

"Tuvo siempre muy buen carácter y, hasta el último momento, nos ha querido dedicar siempre esa eterna sonrisa", remata Berdonce, recordando a un pionero que pasó sus últimos años, ya con un severo deterioro cognitivo en una residencia.