Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Fallece José Legrá, pionero y leyenda del boxeo español
Deporte
Deporte

Fallece José Legrá, pionero y leyenda del boxeo español

El púgil nacido en Cuba, ganó dos campeonatos del mundo y acumuló decenas de triunfos entre los años 60 y 70. Ha fallecido a los 83 años.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
José Legrá, en una imagen de archivo en 1969
José Legrá, en una imagen de archivo en 1969Getty Images

José Legrá, una de las grandes leyendas del boxeo español, ha fallecido este miércoles en Madrid a los 83 años. La Real Federación Española de Boxeo ha confirmado el deceso de 'Pepe Legrá', nacido en Baracoa (Cuba) y pionero del pugilismo en España en las décadas de los 60 y 70. 

Legrá hizo historia al convertirse en doble campeón del mundo en peso pluma (1968 y 1972), además de alzarse siete veces con el 'cinturón' de campeón de Europa. En su haber, más de un centenar de peleas oficiales con apenas siete derrotas y un altísimo porcentaje de victorias por K.O.

Nacionalizado español en 1966, es a partir de entonces cuando llegan sus mejores momentos sobre el ring, con la libertad de poder practicar el boxeo de forma profesional, algo que el Gobierno comunista cubano impedía a sus pugilistas.

"Se nos va un grande", declaró a EFE Felipe Martínez, presidente de la RFEB, que destacó que Legrá fue "uno de los grandes estandartes de la época dorada del boxeo español, que hizo mucho por el boxeo".

Manel Berdonce, entrenador del equipo olímpico español de boxeo durante 12 años y una de las personas más cercanas al campeón hispanocubano a lo largo de las últimas dos décadas, ha recordado a la "leyenda", porque "en el boxeo hay buenos boxeadores, hay campeones, hay estrellas y hay leyendas. Pepe Legrá es una leyenda".

'El pequeño Cassius Clay', como le apodaban por su más que evidente parecido con el luego autodenominado Muhammad Ali, deja un legado "muy importante y grandioso" para el boxeo español tanto por sus resultados como por su estilo "muy particular, muy carismático".

"Tuvo siempre muy buen carácter y, hasta el último momento, nos ha querido dedicar siempre esa eterna sonrisa", remata Berdonce, recordando a un pionero que pasó sus últimos años, ya con un severo deterioro cognitivo en una residencia. 

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA SHEIN

Más de Deporte

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos